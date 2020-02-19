«Она всем рассказывала, будто мне надо к венерологу»: Школьницы брызнули уксусом в глаза 16-летней подруге за слухи

«Мама, я ослепну?»

- Мама, я ничего не вижу! Я теперь навсегда ослепну? – когда поздно вечером ее 16-летняя дочь Вика (имена героев изменены – прим. Ред.) с криком вбежала в дом, Александра Мишкина ахнула. На девочку было страшно смотреть – глаза у нее покраснели и слезились. От боли она то и дело срывалась на крик.

-Что у тебя случилось? Что ты сделала с глазами? – пыталась достучаться Александра до дочери.

- Мне девочки…уксусом в глаза прыснули, - захлебываясь слезами, пробурчала школьница.

Теперь школьница ходит по врачам в попытках восстановить зрение.Фото: СОЦСЕТИ

То, что в последнее время между сверстницами пробежала черная кошка, знала вся округа. В маленьком поселке Воскресенское под Нижним Новгородом шила в мешке не утаишь – каждый знает, что у кого творится. Тем более что повод для ссоры был, прямо скажем, нешуточный.

«Стрелка» на новый лад

Виной всему стали слухи, что 16-летняя Кира Гришина подхватила венерическое заболевание и теперь всеми силами пытается его вывести. Об этом разговаривали школьники на переменах и родители возле школы. А первым этот гнусный слушок якобы пустила именно Вика.

- Понятное дело, я на нее обиделась. А вы бы как поступили? – возмущалась позднее Кира, когда ее стали допрашивать правоохранители.

В былые времена девчонки забили бы сплетнице «стрелку» и разобрались на школьном дворе. Но Кира подошла к этому делу иначе.

- Слушай, я больше не стану этого терпеть! Она всем рассказывает, будто мне надо к венерологу, - поделилась Кира в разговоре с близкой подругой Леной. – Я ей покажу, как языком трепать!

«За все ответишь»

За «показом» дело не стало. В тот же вечер Кира прихватила из дома бутылку с уксусом и пошла проведать обидчицу. С ней же увязалась и подруга Лена. Встретились рядом со зданием бывшего мясокомбината. Правда, долгого и вразумительного разговора не получилось.

- Ну что, будешь еще про меня сплетни распускать, - орала Кира, схватив Вику за волосом. – Сейчас ты мне за все ответишь!

Пока Вика пыталась вывернуться у нее из рук, та плеснула ей в глаза уксусом. На мгновение весь мир вокруг почернел. Единственное, что слышала девочка – это удаляющийся смех школьниц. Сделав свое черное дело, те пустились наутек. Сама Вика с криком и слезами поплелась домой.

Поводом для разборок стало обвинение в наличии у девочки венерического заболевания.Фото: СОЦСЕТИ

- Разумеется, я сразу отвезла дочь в больницу, - рассказала мать девочки сотрудникам правоохранительных органов. – Там ей сразу промыли глаза и сделали все необходимые процедуры. Надеемся, что на зрении это не отразится.

Сейчас девочка находится дома. Впереди еще целый ряд обследований у офтальмологов. Ну, а к выяснению всех обстоятельств происшествия уже подключились следователи.

- По этому делу проводится доследственная проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По итогам будет вынесено решение.