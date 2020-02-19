«Экспериментов на живых людях не было»: Первый зубной имплантат в Нижнем Новгороде установили 30 лет назад

Мало кто знает, что первый зубной имплантат, установленный в 1990 году в Нижнем Новгороде, был изготовлен на известном авиазаводе. А операция по вживлению искусственного корня зуба из титана стала настоящим событием для местных стоматологов и их пациентов! Причем работа была выполнена настолько качественно, что имплантаты служат своим владельцам до сих пор. «Комсомольская правда» встретилась с Ильшатом Ризвановым, который стоял у истоков нижегородской имплантологии, и узнала, как пришла идея сотрудничать с заводом.

Имплантат, который был разработан Ильшатом Ризвановым и его коллегами в 1990 году.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Многие ходили без зубов»

- Я был молодым ординатором Горьковского медицинского института (в 1985 году окончил Казанский мединститут). Первый год после интернатуры только и занимался тем, что удалял пациентам зубы в районной поликлинике. За смену бывало по 25-30 человек, - вспоминает Ильшат Ризванов. - Конечно, всех интересовало, что же будет вместо удаленного зуба? Тогда мы в лучшем случае могли предложить мостовидные протезы, ну или съемные протезы, которые в народе называют «присосками». Однако присасывались они лишь на верхней челюсти. В общем, проблема была острая. Недаром люди с пяти утра занимали очередь к ортопеду для протезирования.

Многие все-таки решались на съемные протезы, но потом отказывались от них. По разным причинам. У одних возникала аллергия на пластмассу, из которой изготавливались «присоски», другим мешал рвотный рефлекс из-за инородного предмета в ротовой полости. В конечном итоге многие так и ходили без зубов.

Ильшат Ризванов до сих пор помнит своего первого пациента, которому он установил титановые имплантаты.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- В нашей стране имплантологией вплотную занялся профессор Николай Знаменский. Это было в 1904 году. Он первым проводил операции по вживлению имплантатов животным. Но все попытки заканчивались неудачей из-за материалов, из которых были изготовлены имплантаты. Дело в том, что между искусственным корнем и костью образовывалась соединительная ткань, и через какое-то время имплантаты отторгались, - пояснил собеседник «Комсомолки». - А в 1964 году шведский профессор Пер-Ингвар Бранемарк обнаружил, что титан прирастает к костной ткани так плотно, что никакой прослойки между костью и титаном нет. Так началась новая эра в стоматологии.

После того, как молодой стоматолог из Нижнего Новгорода убедился в том, что титан не навредит человеческому организму, он вместе с группой энтузиастов решил создать собственные имплантаты. Ведь в те годы об использовании заграничных имплантатов Бранемарка и речи быть не могло.

Модель современного искусственного корня зуба.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Первую операцию выполнил на трупе»

Почему же для изготовления искусственных корней зубов медики выбрали авиастроительный завод? Во-первых, молодым специалистам нужен был химически чистый титан. Во-вторых, требовалась точность изготовления имплантатов. А где, как не в авиации искать точность.

- Тогда уже были станки с числовым программным управлением. Так что производство было на уровне! Проблема заключалась в другом: мы жили в таком информационном вакууме, что приходилось продвигаться в этом направлении самостоятельно. Сначала были опытные образцы, а уж потом мы получили идеальную модель. Длилось это все больше года, - признался стоматолог.

У стоматолога есть небольшой музей, в котором хранятся имплантаты разных лет.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Затем настал черед операций. Поначалу у медиков была масса сомнений. В частности, непонятно было, сколько прослужат эти инновационные имплантаты: пять, десять лет или гораздо больше. Но они знали, что, например, искусственные корни зубов, вживленные шведом Бранемарком, служили пациентам на протяжении всей жизни.

- И все же наши пациенты были согласны даже на короткое время пользования имплантатами, потому что мы сохраняли их зубы. Ведь раньше даже при отсутствии одного зуба мы были вынуждены обтачивать рядом стоящие, удалять нервы. Получалось, что вместо одного отсутствующего зуба мы рисковали двумя соседними, - пояснил стоматолог. - Так что в начале нашего пути никого уговаривать не приходилось. Пациенты сами нас находили. К тому моменту я уже работал на кафедре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Горьковского мединститута, и операций было предостаточно, что прибавляло мне смелости.

Ильшат Ризванов до сих пор помнит своего первого пациента, которому он установил титановые имплантаты, изготовленные на авиазаводе. Это была женщина без боковых зубов верхней челюсти. По словам стоматолога, нижегородка не могла пользоваться съемным протезом, поэтому пришлось сделать операцию по вживлению искусственных корней зубов.

- Конечно, эксперименты на живых людях мы не проводили. Первую операцию я выполнил на трупе. А только после того, как методика была отработана, состоялась первая операция на человеке, - заверил собеседник «Комсомолки».

Кстати, некоторые из тех пациентов-первопроходцев так и остались верны своему стоматологу. Кто-то приезжает к своему спасителю даже из заграницы!

- В прошлом году, например, на прием приходила пациентка, уехавшая на ПМЖ в Лондон. Я установил ей имплантат 25 лет назад, и он до сих пор стоит, коронка держится. А вот со своей первой пациенткой мы, к сожалению, потерялись. Быть может, публикация в вашей газете поможет ее отыскать. Интересно узнать, сохранились ли наши протезы, - улыбнулся Ильшат Ризванов.