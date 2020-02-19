2020-02-19T12:16:08+03:00
Происшествия

«Что вам зверек-то сделал?»: На Мещерском бульваре повесили хорька

Тело растерзанного животного обнаружили случайные прохожие [Осторожно, внутри шокирующие фото]
Василий КРОТОВ
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«Что вам зверек-то сделал?»: На Мещерском бульваре повесили хорька.«Что вам зверек-то сделал?»: На Мещерском бульваре повесили хорька.Фото: Google Карты
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Сегодняшнее утро для жителей Мещерского бульвара в Нижнем Новгороде началось с настоящего кошмара – прямо на козырьке многоэтажного дома они обнаружили тельце убитого хорька. По всей вероятности, он был домашним любимцем, но потом поднадоел своим нерадивым хозяевам.

- Нам очень жаль, но утро мы начнем с печальки, - написали нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Мещерский бульвар дом 5а, кто-то (очень надеюсь, что не дети) повесили хорька.

Как рассказывают очевидцы, неизвестные повесили малыша на капроновую веревку и выкинули из окна. Шокирующие фотографии вызвали нешуточный резонанс в социальных сетях.

- Видимо, смелости хватает издеваться только над тем, кто слабее, - возмутилась Виктория Чамрова. - Пусть признаётся, а не отсиживается молча.

- Что удивляться... Детей рожают и выкидывают, - напомнила Фаина Нельская. - А тут для кого-то просто животное. Зверька очень жалко.

Тело растерзанного животного обнаружили случайные прохожие. ФОТО: Группа "Нижний Новгород. Без цензуры".

Тело растерзанного животного обнаружили случайные прохожие. ФОТО: Группа "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Нет бы отдать кому, убивать-то зачем? Если вам не нужен зверь, то пристройте его, - отметила Таня Аристархова. - Уверена, хорёк бы не остался без внимания.

К слову, в первую очередь подозрение нижегородцев пало на пресловутую Мещерскую банду подростков, в течение нескольких месяцев державших в страхе местных жителей.

- А куда делась мещерская банда подростков? – поинтересовалась Екатерина Осяева.

- Им вломили ребята покрепче. Может, они теперь на животных отрываются, - предположил Роман Соколов.

Напомним, это далеко не единственный случай живодерства в Нижегородской области за последнее время. Не далее как вчера мы писали о конюшне в Дзержинске, превратившейся в настоящий концлагерь для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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