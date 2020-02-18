Нижегородец снимется в шоу, которое ведет звезда фильма «Матрица»

Илья Осипов представит игровую консоль WOWCube на телешоу, которое ведет известный голливудский актер Лоуренс Фишберн. Об этом изобретатель написал в своем «Фейсбуке» 18 февраля.

- Нас пригласили на телепрограмму Behind The Scenes, которую ведет тот самый Морфеус из «Матрицы», - сообщил изобретатель.

Илья Осипов встретиться с исполнителем роли Морфеуса в легендарной "Матрице".Фото: СОЦСЕТИ

По словам нижегородца, на днях с ним связался редактор этой образовательной программы и предложил прийти на съемки.

- Будет студийная запись. В эфир пойдет в записи. Какой формат, пока не очень понимаем, - добавил Илья.

Шоу Behind The Scenes («За кулисами») специализируется на тридцатиминутных сюжетах для общественного телевидения. Каждый ролик рассказывает о профессионалах в разных отраслях по всему миру.

«Комсомолка» рассказывала, что ранее изобретением нижегородца заинтересовался соучредитель компании Apple Стивен Возняк. Тогда Илья Осипов заявил, что, по словам легендарного Стива Воза, WOWCube - самая невероятная вещь, которую он видел. Услышать такое от самого известного ныне живущего инженера такие слова было невероятно лестно.

- Кстати, пожал Возу руку. Так что все, кто меня знают лично, в одном рукопожатии от Воза и в двух от Стива Джобса, - доложил Илья.

КСТАТИ

В России Морфеуса из «Матрицы», которого сыграл Лоуренс Фишберн, озвучивал Владимир Вихров. Актер дубляжа родился в городе Горький 17 января 1954 года. К сожалению, нижегородец скончался десять лет назад. Его голосом говорили герои более чем 200 фильмов и сериалов (Мистер Биг в «Сексе в большом городе», Дэнни Оушен в «Одиннадцати друзьях Оушена», Дрейк в «Блэйде 3: Троица» и др.).

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