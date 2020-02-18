2020-02-18T11:13:46+03:00
Происшествия

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в нижегородском кафе

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Вооруженный мужчина открыл стрельбу в нижегородском кафеВооруженный мужчина открыл стрельбу в нижегородском кафеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечерние посиделки в кафе на улице Дружаева в Автозаводском районе закончились стрельбой. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

- Между двумя посетителями кафе возникла перепалка, - рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате, 34-летний житель Приокского района выхватил травматический пистолет и трижды выстрелил в своего оппонента. К счастью, благодаря действиям других посетителей никаких телесных повреждений он ему причинить не смог. Нижегородцы сами отобрали у него пистолет и вызвали сотрудников полиции.

Сразу же после инцидента стрелявший мужчина был задержан. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство».

- Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, - говорится в сообщении полиции. – Расследование этого уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, как полицейские взяли штурмом квартиру нижегородца, устроившего взрыв на улице Светлоярской. По предположениям полиции, в квартире находился целый схрон оружия. Однако, к счастью, их опасения не подтвердились. Особого сопротивления он не оказал. Позднее выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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