Не доделал ремонт и исчез: Лжеремонтник из Нижнего Новгорода «нагрел» 12 заказчиков на четыре миллиона рублей

Мошенничеством мужчина занимался с февраля 2017 по декабрь 2021 года. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В суд Нижнего Новгорода поступило уголовное дело против мошенника, который под видом мастера, занимающегося ремонтом и отделкой квартир, обманул 12 доверчивых горожан. Как оказалось, лжеремонтник «нагрел» заказчиков на четыре миллиона рублей. Теперь мужчине грозит вполне реальный срок, его могут приговорить к десяти годам тюрьмы и выплате крупного штрафа.

– Чтобы возместить причинённый ущерб на имущество фигуранта был наложен арест. Также известно, что 830 тысяч рублей мужчина выплатил потерпевшим добровольно, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

В марте 2023 года уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Мошенничеством ранее не судимый 37-летний мужчина занимался с февраля 2017 по декабрь 2021 года. В качестве индивидуального предпринимателя он размещал на территории Нижнего Новгорода объявления об оказании ремонтно-отделочных работ и находил заказчиков. С владельцами квартир мужчина заключал подрядный договор на ремонт и отделку помещений, а затем получал предоплату.

– Он создавал видимость добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, но по факту производил только часть работ, предусмотренных договором, – уточнили правоохранители.

Как итог: ни денег, ни мастера заказчики больше не видели, да ещё и оставались с незавершенным ремонтом.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен