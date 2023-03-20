Нижегородская область заняла 32 место в России по уровню зарплат в различных отраслях

В Приволжье лидирует Оренбургская область. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородская область заняла 32 место в рейтинге регионов России по зарплатам в различных отраслях. Больше всего в нашем регионе получают работники научной сферы, их средняя зарплата составляет 79 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг, проводившие исследование по заказу РИА «Новости».

Номинальные зарплаты в среднем по стране за 2022 год выросли на 13% и достигли 55,8 тысячи рублей. Однако ситуация по стране и в различных отраслях сложилась неоднородная. Так, прирост к зарплатам в 17 регионах превышал 15%, в других 30 субъектах страны оказался ниже показателей инфляции, а ещё в одном регионе зарплаты выросли всего на 4,9%.

– Лидирующей отраслью по размеру зарплат в российских регионах по-прежнему является добывающая промышленность, также высокая заработная плата отмечается в сферах интеллектуального труда и финансовых услуг, – подчеркнули в исследовании.

В Приволжье лидирует Оренбургская область

Стоит заметить, что в Приволжском федеральном округе темп роста средней зарплаты довольно печален. Наилучшее положение в рейтинге у Оренбургской области, которая занимает 28 место в списке. Там в отрасли «Добыча нефти и газа» можно получать 81 тысячу рублей.

Следом в рейтинге идут Нижегородская область (32 место), Республика Татарстан (38 место), Республика Башкортостан (42 место), Пермский край (43 место), Удмуртская Республика (44 место) и Самарская область (45 место).

Республика Мордовия оказалась на 85 месте из 85 — это худший показатель в Приволжье и в стране. Как оказалось, там средний заработок в сфере «Госслужба» составляет 41 тысячу рублей. В тройке антирейтинга по ПФО также оказались Пензенская область (68 место) и Кировская область (65 место).

Большие зарплаты в отрасли «Добыча полезных ископаемых»

Среди 85 проанализированных регионов в 21 самые высокие зарплаты зафиксированы в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Приличные деньги получают работники, добывающие нефть и газ, драгоценные металлы, руду или уголь. Например, в сфере «Добыча угля» оклады всегда были хорошими, но в 2022 году выросли на 23%.

Согласно исследованию, в 14 регионах высокие зарплаты получают в отрасли «IT и связь», ещё в 12 регионах высокий заработок отмечен на госслужбе.

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