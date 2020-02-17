«Выбежала из 6,40»: нижегородская спортсменка установила мировой рекорд

В Солт-Лейк-Сити нижегородская спортсменка Наталья Воронина установила мировой рекорд на дистанции 5000 метров (6 минут 39,021 секунды).

В копилки уроженки Нижнего Новгорода – несколько бронзовых и серебряных медалей Чемпионата мира и Европы, два года назад она также стала бронзовым призером Олимпийских игр в Корее. Свой путь к мировым рекордам Наталья начала в автозаводской КСДЮСШОР № 1, потом перешла в сборную России. Первым тренером Натальи был Владимир Акилов. Мама чемпионки также была известной в регионе конькобежкой. Увы, она не дожила до олимпийских побед единственной дочери.

На табло самого быстрого из олимпийских катка в Солт-Лейк-Сити были установлены специальные таблички с именами российских спортсменов, установивших мировые рекорды. Кроме Натальи Ворониной, в США теперь есть именная табличка и Павла Кулижникова - рекордсмена на дистанции 1000 метров.

К слову, Воронина не стала "ломать" табличку с предыдущим рекордом чешки Мартины Сабликовой. В интервью федеральным СМИ она сказала, что не любит «показухи».