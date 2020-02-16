«Нива» пошла на обгон и перевернулась под Дзержинском: Опубликовано фото и видео аварии

Накануне вечером серьезная авария произошла на Решетихинском шоссе под Дзержинском – там на обледенелой трассе перевернулась выставленная на продажу «Нива». Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

- В то время когда произошла авария, на том участке дороги был гололед. Я ехал не быстро, 70-80 километров час, - рассказал «Комсомолке» водитель другого автомобиля Максим. - Водитель «Нивы» решил меня обогнать, но его занесло, и он перевернулся. Как у него так получилось, я не стал спрашивать. В тот момент он был в шоке, и ему было не до комментариев. Кроме него в автомобиле были еще его жена и дочка. К счастью, все остались живы, отделались ушибами.

В момент аварии в автомобиле находились три человека. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Как видно на видео, автомобиль наезжает на небольшую снежную полосу и резко уходит влево. От удара о заграждение автомобиль переворачивается. При этом на заднем стекле автомобиля видно объявление о продаже. Это видео, опубликованное в социальных сетях, вызвал много обсуждений среди нижегородцев.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Дорога нормальная, просто перестраиваться нужно нормально, - уверен Илья Кульпин.

- О каком гололеде может идти речь? Я думаю, что у него колесо пробило, - полагает Андрей Федин. - Обрати внимание, что в то время когда он ещё ехал прямо, колесо было вывернуто влево и покрышка мотыляется.