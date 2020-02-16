2020-02-16T15:02:17+03:00
Происшествия

«Нива» пошла на обгон и перевернулась под Дзержинском: Опубликовано фото и видео аварии

Серьезная авария произошла на Решетихинском шоссе [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
«Нива» пошла на обгон и перевернулась под Дзержинском. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".«Нива» пошла на обгон и перевернулась под Дзержинском. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
Изменить размер текста:

Накануне вечером серьезная авария произошла на Решетихинском шоссе под Дзержинском – там на обледенелой трассе перевернулась выставленная на продажу «Нива». Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

- В то время когда произошла авария, на том участке дороги был гололед. Я ехал не быстро, 70-80 километров час, - рассказал «Комсомолке» водитель другого автомобиля Максим. - Водитель «Нивы» решил меня обогнать, но его занесло, и он перевернулся. Как у него так получилось, я не стал спрашивать. В тот момент он был в шоке, и ему было не до комментариев. Кроме него в автомобиле были еще его жена и дочка. К счастью, все остались живы, отделались ушибами.

В момент аварии в автомобиле находились три человека. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

В момент аварии в автомобиле находились три человека. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Как видно на видео, автомобиль наезжает на небольшую снежную полосу и резко уходит влево. От удара о заграждение автомобиль переворачивается. При этом на заднем стекле автомобиля видно объявление о продаже. Это видео, опубликованное в социальных сетях, вызвал много обсуждений среди нижегородцев.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Дорога нормальная, просто перестраиваться нужно нормально, - уверен Илья Кульпин.

- О каком гололеде может идти речь? Я думаю, что у него колесо пробило, - полагает Андрей Федин. - Обрати внимание, что в то время когда он ещё ехал прямо, колесо было вывернуто влево и покрышка мотыляется.

"Нива" пошла на обгон и перевернулась под Дзержинском.ВИДЕО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородские паломники съездили к мощам основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича
В НГТУ им. Алексеева организуют консультационный пункт службы занятости населения
Нижегородцы смогут посетить мемориалы советских воинов в Калининградской области
ХК «Торпедо» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:5
Нижегородские аграрии получили 140 миллионов рублей субсидий
Куриные яйца, свинина и яблоки подешевели в Нижегородской области
Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области
Две девочки ушли гулять с собаками и пропали в Нижнем Новгороде
Главврача Дзержинского перинатального центра отстранили от должности на время расследования гибели младенца
Представители японских корпораций посетят оперный театр в Нижнем Новгороде
Женщина с ребенком устроила массовое ДТП в Нижнем Новгороде
Мужчину, нападавшего с ножом и кастетом на прохожих в Кстове, задержали
Численность лося в Нижегородской области увеличилась в 1,5 раза за 10 лет
Портал обращений граждан «Вам решать» запущен в Нижегородской области
«Поезда здоровья» посетили уже 66 населенных пунктов Нижегородской области в 2020 году
На ремонт нижегородской канатной дороги потребуется 29,4 миллиона рублей
В Нижегородской области в 2020 году будет отремонтировано более 840 километров автодорог
Нижегородскую гостиницу «Россия» начнут сносить в ближайшие две недели
Предприниматели Нижегородской области смогут принять участие в «Днях поставщика»
Нижегородские предприниматели получат больше льготных кредитов в 2020 году