Глеб Никитин пробежал 10 км на «Лыжне России»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России», которая состоялась в районе ЖК «Окский берег» в субботу, 15 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин пробежал 10-километровую дистанцию и поделился своими впечатлениями.

- Здорово, что мероприятие удалось провести, несмотря на малоснежную зиму. В этом году впервые был организован специальный забег для младших школьников. «Лыжня России» - по-настоящему семейный праздник! – сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, в рамках нацпроекта «Демография» сейчас идет активное развитие спорта в регионе: открываются спортплощадки, закупается оборудование и техника, проводятся крупные мероприятия.

По данным организаторов в забеге на площадке приняли около 10 000 человек, а всего по региону - примерно 13 000 человек.