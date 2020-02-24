Прорыв канализации омрачил праздники жителям Балахны Нижегородской области
Жители Балахны Нижегородской области опубликовали в сети видеозапись коммунальной аварии, произошедшей в праздничные выходные.
На видео можно наблюдать, как из уличного колодца вытекает на поверхность жидкость темного цвета.
- Очередная коммунальная авария в Балахне. Рванула канализация и течет в местную речку. Сообщили везде, но в праздник же никто с нечистотами разбираться не поедет. Говорят, чтобы ждали до вторника. Так до вторника всю Балахну затопит фекалиями, - написали пользователи в группе «Нижний Новгород|Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».
Прорыв канализации омрачил праздники жителям Балахны.ВИДЕО: Нижний Новгород Без цензуры
ИСТОЧНИК KP.RU