Прорыв канализации омрачил праздники жителям Балахны Нижегородской области

Эвакуация россиян с Diamond Princess в Казань: Что известно о состоянии тех, кого отправили на карантин

Медики внимательно следят за состоянием восьми граждан, которые были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере. Температуры и проявлений вируса ни у кого нет