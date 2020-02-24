2020-02-24T17:18:54+03:00
Общество

Прорыв канализации омрачил праздники жителям Балахны Нижегородской области

Темная жидкость вытекает из люка прямо на улицу [Видео]
Елена КАРАЛ
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Прорыв канализации омрачил праздники жителям БалахныПрорыв канализации омрачил праздники жителям БалахныФото: СОЦСЕТИ
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Жители Балахны Нижегородской области опубликовали в сети видеозапись коммунальной аварии, произошедшей в праздничные выходные.

На видео можно наблюдать, как из уличного колодца вытекает на поверхность жидкость темного цвета.

- Очередная коммунальная авария в Балахне. Рванула канализация и течет в местную речку. Сообщили везде, но в праздник же никто с нечистотами разбираться не поедет. Говорят, чтобы ждали до вторника. Так до вторника всю Балахну затопит фекалиями, - написали пользователи в группе «Нижний Новгород|Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

Прорыв канализации омрачил праздники жителям Балахны.ВИДЕО: Нижний Новгород Без цензуры

ИСТОЧНИК KP.RU

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