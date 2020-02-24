XIII Международная православная ярмарка «Широкая масленица» открылась в Нижнем Новгороде 23 февраля. Выставочная экспозиция разместилась как в Главном ярмарочном доме, так и в мобильном павильоне. Нижегородцы смогут познакомиться и приобрести продукцию около 400 предприятий из 12 стран мира, сообщают организаторы.

Открытию ярмарки предшествовал торжественный молебен перед ковчегом с мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона. Он был передан Александро-Невскому Кафедральному собору из Пантелеимонова монастыря, расположенного на горе Афон в 2014 году.

Викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия поприветствовал участников православной выставки от имени Главы Нижегородской митрополии, управляющего Нижегородской епархией митрополита Георгия.

XIII Международная православная ярмарка «Широкая масленица» открылась торжественным молебном в Нижнем Новгороде. ФОТО: организаторы

- Хорошо, что на Нижегородскую землю, освященную молитвами преподобного Серафима Саровского и всех угодников Божьей земли Нижегородской просиявших, прибывают представители иных епархий и разных государств. С праздником! Удачи и помощи всем тем, кто прибыл и посетил эту выставку, - сказал епископ.

Как отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, за все годы существования выставки-ярмарки, ее посетило более миллиона жителей и гостей Нижнего Новгорода. Он также поприветствовал собравшихся от имени законодательного собрания и пожелал духовно обогатиться.

В этом году выставку открыла культурно-просветительская программа, посвященная 75-летию Победы в Великой отечественной войне. В числе прочих мероприятий, состоялся показ фильма «Батюшки особого назначения», где зрителя познакомили с уникальными историческими фактами о роли военного духовенства в боевых действиях.

Все желающие побывали также на просветительской беседе, посвященной теме церковных суеверий и узнали, как можно отличить их от истинной веры.

Гости выставки могут посещать также ежедневные беседы со священнослужителями миссионерского отдела Нижегородской епархии, концерты, творческие вечера и поучаствовать в «Масленичном разгуляе». Последний подготовлен отделом по делам молодежи Нижегородской епархии. Благодаря еще одной акции «Во здравие и спасение», можно также проверить свое здоровье.

Как отмечают организаторы, все мероприятия в рамках выставки-ярмарки, являются бесплатными. «Широкая масленица» продолжит свою работу до 29 февраля включительно.