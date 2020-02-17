2020-02-17T18:00:58+03:00
Общество

Нижегородская Стрелка попала в топ-15 самых живописных мест России по версии Google

Достопримечательность заняла десятое место рейтинга [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Стадион "Нижний Новгород" стоит на месте слияния Оки и Волги.Стадион "Нижний Новгород" стоит на месте слияния Оки и Волги.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде вошла в список пятнадцати самых живописных мест России по панорамам Google карт. Рейтинг составлен по случаю юбилея компании.

Стрелка хороша в любое время года. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Стрелка хороша в любое время года.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- В России тысячи удивительных мест, которые стоит посетить каждому. В этом вам помогут Google Карты. Ведь на них вы найдете более 200 миллионов локаций по всему миру! - говорится в сообщении. - Увидеть эти достопримечательности можно не пересекая тысячи километров и десяток часовых поясов - все они есть на панорамах Google Карт.

Вид на Стрелку с Нижневолжской набережной. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вид на Стрелку с Нижневолжской набережной.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Когда грянули морозы. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Когда грянули морозы.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Отметим, что нижегородская Стрелка оказалась на десятом месте рейтинга. На первом стоит Санкт-Петербург с Севкабель портом, а на последнем - Телецкое озеро в Алтае. Также в топ-15 попали Ростов-на-Дону (прогулка по Дону), Екатеринбург (Шарташские каменные палатки и Белая башня), Краснодар (стадион ФК «Краснодар»), Красноярский край (природный заповедник «Столбы»), Пермский край (камень Ермак), Воронеж (Корабль-музей Гото Предестинация), Челябинская область (Каолиновый карьер), Иркутская область (мМыс Хобой на острове Ольхон) и Мурманская область (полуостров Рыбачий).

Вид на Стрелку из Кремля. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вид на Стрелку из Кремля.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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