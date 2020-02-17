2020-02-17T11:40:31+03:00
Дом. Семья

Чуть вороны не заклевали: В Нижнем Новгороде спасли котенка, который три дня не мог слезть с дерева

Несчастное животное забралось на 30-метровую высоту [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Мимо мяукающего пушистика не могли пройти мимо ни взрослые, ни дети.Мимо мяукающего пушистика не могли пройти мимо ни взрослые, ни дети.Фото: СОЦСЕТИ
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История со счастливым концом приключилась с котенком Машей в Автозаводском районе. Пушистая девочка, испугавшись дворовых собак, забралась на высоченное дерево в местном парке. Снять малышку не получалось несколько дней.

За бедной кошечкой прохожие наблюдали несколько дней. Фото: СОЦСЕТИ

За бедной кошечкой прохожие наблюдали несколько дней.Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказала работница Автозаводского парка культуры и отдыха Ксения Петрова, Маша сбежала от своего 78-летнего хозяина, живущего в доме неподалеку от рекреационной зоны. А злые собаки загнали девочку на дерево в парке возле проката тюбингов.

- Находилась она на нем три дня и забиралась все выше и выше по веткам, - написала Ксения в соцсетях. - Киске всего 8,5 месяца. Ее даже пытались заклевать вороны.

Котенок забрался на дерево, спасаясь от разъяренных собак. Фото: СОЦСЕТИ

Котенок забрался на дерево, спасаясь от разъяренных собак.Фото: СОЦСЕТИ

А 14 февраля киску пробовали снять сотрудники парка, однако ничего не вышло. Маша слишком высоко забралась - примерно на 30-метровую высоту.

- Мы позвонили в службу спасения, нам порекомендовали обратиться к альпинистам. И вот в 19.45 кошку Машу мы передали из рук в руки дедушке, для которого киска - его единственная отдушина в жизни, - добавила сотрудница парка.

Кошку Машу спас альпинист. Фото: СОЦСЕТИ

Кошку Машу спас альпинист.Фото: СОЦСЕТИ

По словам Ксении, все дни за малышку переживали и взрослые, и дети, прогуливающиеся неподалеку.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про собаку Цапу со странной походкой, над которой измывались хозяева в Нижнем Новгороде. Видео с малышкой увидела жительница Перми и взяла настрадавшуюся девочку себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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