Чуть вороны не заклевали: В Нижнем Новгороде спасли котенка, который три дня не мог слезть с дерева

История со счастливым концом приключилась с котенком Машей в Автозаводском районе. Пушистая девочка, испугавшись дворовых собак, забралась на высоченное дерево в местном парке. Снять малышку не получалось несколько дней.

За бедной кошечкой прохожие наблюдали несколько дней.Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказала работница Автозаводского парка культуры и отдыха Ксения Петрова, Маша сбежала от своего 78-летнего хозяина, живущего в доме неподалеку от рекреационной зоны. А злые собаки загнали девочку на дерево в парке возле проката тюбингов.

- Находилась она на нем три дня и забиралась все выше и выше по веткам, - написала Ксения в соцсетях. - Киске всего 8,5 месяца. Ее даже пытались заклевать вороны.

Котенок забрался на дерево, спасаясь от разъяренных собак.Фото: СОЦСЕТИ

А 14 февраля киску пробовали снять сотрудники парка, однако ничего не вышло. Маша слишком высоко забралась - примерно на 30-метровую высоту.

- Мы позвонили в службу спасения, нам порекомендовали обратиться к альпинистам. И вот в 19.45 кошку Машу мы передали из рук в руки дедушке, для которого киска - его единственная отдушина в жизни, - добавила сотрудница парка.

Кошку Машу спас альпинист.Фото: СОЦСЕТИ

По словам Ксении, все дни за малышку переживали и взрослые, и дети, прогуливающиеся неподалеку.

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