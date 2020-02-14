2020-02-14T16:09:56+03:00
Общество

ПК «Камнеград» реконструировала мемориальную доску Герою Советского Союза

Открытие состоялось 14 февраля в Нижнем Новгороде
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПК «Камнеград»Фото: ПК «Камнеград»
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Сегодня, 14 февраля 2020 года, на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Владимиру Анатольевичу Кучеренко. Обновленный памятник был реконструирован производственной компанией «Камнеград».

На торжественном мероприятии присутствовали десятки человек – все они почтили память Владимира Анатольевича, который скончался после продолжительной болезни 9 сентября 2016 года.

Фото: ПК «Камнеград»

Фото: ПК «Камнеград»

Он родился 5 апреля 1954 года в селе Нижняя Сыроватка Сумской области на территории Украины. Мечтающий быть летчиком Владимир Анатольевич поступил в Сумской аэроклуб ДОСААФ, который успешно окончил в 18-летнем возрасте. Затем, получив звание младший лейтенант, он начал службу в одном из вертолетных полков ВВС. В 1974 году экстерном сдал экзамены в Сызранском ВВАУЛ и получил диплом пилота-техника.

Военную службу Кучеренко проходил в разных округах страны. В группе советских войск в Германии стал командиром звена и летчиком 1-го класса. За достигнутые успехи в службе был награжден орденом Красной Звезды. В середине 80-х годов Владимир Анатольевич совершил 883 боевых вылета над Афганистаном, участвовал в 30 боевых операциях.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1986 года капитану Кучеренко Владимиру Анатольевичу за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи ДРА и проявленные при этом мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото: ПК «Камнеград»

Фото: ПК «Камнеград»

КСТАТИ

ПК «Камнеград Нижний Новгород» каждый год реконструирует мемориальные комплексы. В преддверии 75-летия победы России в Великой отечественной войне она уделяет особое внимание памятникам участникам боевых действий в рамках проекта «Память героев». Сотрудники компании вместе с общественниками и работниками администрации восстанавливают заброшенные могил ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Среди работ «Камнеграда» - «Камень желаний» в парке Пушкина, Вечный огонь на площади Жукова в Нижнем Новгороде. В Ильиногорске компания установила памятник погибшим воинам-интернационалистам, а в Мулино - посвященный 100-летию со дня рождения разведки. В рамках благотворительных проектов «Камнеград» установил памятник известному нижегородскому поэту Александру Ивановичу Люкину.

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