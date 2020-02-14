В отношении нижегородского ТСЖ проведут проверку из-за незаконной свалки мусора

Очередную нелегальную свалку обнаружили на улице Обозной в Нижнем Новгороде. Фотографию горы мусора выложил анонимный пользователь в группе «Регион-52 | Нижний Новгород».

- Помойку сделали прямо на дороге, куда смотрят власти? – написал автор фото.

Вопреки ожиданиям, многие подписчики вступились за чиновников – мол, мусорят-то не они, а сами люди.

- Так это люди сделали, а не власти, - заметил Алексей Козлов.

- И что теперь, за каждой свиньей дворника закрепить? Ну вы обнаглели вконец! – возмутился Сергей Барышников.

- А власти тут при чем? Вы мусорите, а кто-то виноват, - заявил Олег Шумилов.

Тем не менее городские власти обратили внимание на пост. Уже на следующее утро появилось сообщение от администрации Нижнего Новгорода:

- Здравствуйте! Свалка передана в работу региональному оператору. По поводу установки контейнеров – это обязанность ТСЖ, собирали совещание в пятницу на эту тему, однако председатель ТСЖ на него не явился, на звонки администрации не отвечает. Написали обращение в ГЖИ и АТИ о проведении проверки в отношении ТСЖ.