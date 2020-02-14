SCG снова распространяет любовь по Нижнему Новгороду

Нижегородский оператор outdoor -и indoor-рекламы SCG (Spectro Communication Group) снова распространяет любовь по улицам Нижнего Новгорода - в преддверии одного из самых романтических праздников года жители снова увидят на билбордах, послание, состоящее из единственного слова «ЛЮБОВЬ» на красном фоне.

Акция проводится уже второй год - в феврале 2019 сотрудники SCG выразили солидарность проекту американца Джона Погачара “Love on every billboard” (“Любовь на каждом билборде”). Транслировать слово “LOVE” Погачар решил не случайно — в США участились случаи массовой стрельбы, и, разместив «рекламу» любви на билборде, американец решил напомнить жителями родного города, о том, что является по-настоящему ценным.

Фото: организаторы акции

После этого идея распространилась по Сент-Луису - одному из самых криминальных городов США. А в нашу страну акция пришла потому, что инициаторы из SCG вдохновились смыслом, который она несет — к слову, создатели проекта об этом узнали и выразили благодарность коллегам из приволжской столицы.

- В этом году мы продолжим нести вибрации любви, но уже на русском языке, чтобы смысл послания мог понять каждый, — говорит руководитель отдела маркетинга SCG Виктория Маркова, - Также для нас немаловажно обратить внимание рынка рекламодателей на то, каким ярким, динамичным и охватным может быть размещение как имиджевых, так и любых других сообщений, которые в данный момент важно донести до широкой аудитории.

Фото: организаторы акции

Фото: организаторы акции

Кроме того, идеологи проекта предложили нижегородцам разместить на экранах свое собственное послание ко Дню всех влюбленных, которое будет транслироваться 14 февраля. Конкурс проводится для подписчиков в Instagram (@scg_nn).

- Для участия в нем необходимо сделать репост нашей записи в сториз, после чего мы выберем троих победителей, — рассказала Виктория Маркова, - Нам кажется правильным использовать такие возможности размещения не только как двигатель торговли. В жизни всегда должно быть место для романтики и самых лучших человеческих эмоций.