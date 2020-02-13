Опубликован шорт-лист премии «Пробуждение-2019»

Шорт-лист номинантов премии «Пробуждение-2019» утвержден коллегией и учредителями ежегодной премии в сфере гражданского общества.

До этого кандидатов, претендующих на награждение, определил независимый совет экспертов. В его состав вошли социологи, политологи, руководители СМИ, известные журналисты, общественные деятели и лауреаты премии прошлых лет.

Обычно «Пробуждение» включает в себя 13 номинаций, первой из которых является «Лидер года». Она имеет статус Гран-при, однако в этом году не будет вручаться. Такое решение приняла коллегия, сообщают организаторы.

В пояснении говорится, что отбирая кандидатов, экспертному совету было сложно найти претендентов, отвечающих критериям премии. По их мнению, в 2019 году было недостаточно ярких примеров профессиональной и общественной активности, знаковых событий, резонансных инициатив и поступков.

- Год не стал прорывным для нижегородского гражданского общества, журналистики, проектов социальной направленности, профессиональной общественно-политической экспертизы. Учитывая совокупность обстоятельств, сложившихся в сфере развития гражданского общества и приведших к развитию стагнационных процессов, коллегия приняла решение не вручать премию по итогам 2019 года в нескольких номинациях, а именно: «Лидер года», «Comeback года», «Эксперт года» и «Партнер года», - говорится в пресс-релизе.

Организаторы премии «Пробуждение» позиционируют ее как независимую профессиональную оценку экспертами гражданской активности, смелости и принципиальности в принятии решений.

Номинанты ежегодно отбираются среди городских активистов, правозащитников, общественников, представителей культурной среды и журналистов. Отбор проводится экспертным советом путем анкетирования.

В частности, дается оценка поступкам, которые вызвали широкий резонанс в обществе, продвигаются проекты, важные события и явления в общественной политической жизни Нижнего Новгорода.

Шорт-лист премии «Пробуждение-2019

Номинация «Поступок года»

Присуждается человеку или нескольким людям за действия, позицию, заявления, инициативы, которые были замечены и вызвали существенный общественный резонанс

За организацию и проведение поисков Зарины Авгоновой - руководители поисковых отрядов «Рысь», «Волонтер», «Лиза Алерт-НН»,

За усилия по увековечиванию памяти Бориса Немцова - инициативная группа горожан,

За спасение троих человек на пожаре в Краснобаковском районе - Артем Потехин.

Номинация «Твердость позиции»

Вручается человеку или нескольким людям, которые планомерно, последовательно и упорно отстаивают свои принципы, идеи и убеждения

Татьяна Алексеева и группа защитников дома Алексеева

правозащитник и общественный деятель Мария Попова

Жители улицы Мануфактурной

Комитет защиты Волжской поймы

Дольщики ЖК «Новинки Смарт Сити»

Номинация «Новые лица»

Вручается человеку или нескольким людям, которые впервые ярко и громко заявили о себе в общественной, политической, медийной, культурной, спортивной жизни города и региона

руководители Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Александр Топлов и Морихиро Ивата

генеральный директор Нижегородской ярмарки Максим Соловьев

девушка года журнала Playboy Алена Тарасова

генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов

Номинация «Проект года в сфере гражданского общества»

Вручается за создание, развитие и продвижение гражданских проектов и сообществ, организацию событий и реализацию проектов в сфере культуры, образования и искусства

Городская программа «Культурный район»

Международный фестиваль современной академической музыки «Опус 52»

Международный фестиваль искусств «Стрелка»

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»

Номинация «Профессиональный журналистский проект»

Вручается за максимально яркие достижения в личной или корпоративной профессиональной деятельности нижегородских СМИ и средств коммуникации

Программа ННТВ «День за днём»

Проект «Коза-пресс»

Информационное агентство «Нижний Сейчас»

Проект «Один дома ТВ»

Медиапроект «Столица Нижний»

Номинация «Лидер социальной (сетевой) журналистики»

Вручается за активную, конструктивную и содержательную деятельность в нижегородском сегменте коммуникативных интернет-платформ

автор телеграм-канала ВОВК Андрей Вовк

блогер и преподаватель Светлана Иконникова

автор проекта «Мои друзья» Георгий Молокин

Номинация «За принципиальность и гражданскую позицию журналиста»

Вручается сотрудникам средств массовой информации за честное, самоотверженное и качественное выполнение профессионального долга

создатель проекта «Коза-пресс» Ирина Славина

заместитель главного редактора «Коммерсантъ Нижний Новгород» Роман Кряжев

автор информационного агентства «Нижний Сейчас» Егор Верещагин

Коллектив еженедельной газеты «Жилищный вопрос»

Номинация «За личный вклад в развитие гражданского общества»

Вручается за существенный личный вклад в развитие гармоничных общественных отношений и становление гражданского общества

член городской избирательной комиссии, член регионального совета движения «Голос» Мария Гарайс

председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Юлия Крузе

политолог, руководитель Либерального клуба Виктор Лысов

руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов

Номинация «Другой будильник»

Присуждается за деяния, которые противоречат духу, идее и миссии премии «Пробуждение»

Имя лауреата озвучат в ходе церемонии

О том, где и когда будет проводиться церемония награждения, организаторы премии обещают сообщить позже.