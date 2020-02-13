2020-02-13T12:00:38+03:00
Звезды

Сидела в тюрьме, ушла из дома и не делала пластику: Наталья Бочкарева рассказала о себе всю правду

Звезда сериала «Счастливы вместе» разоткровенничалась в Инстаграме
Анна МИГАЛОВА
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39-летняя актриса призналась, что бокс - это не для нее.39-летняя актриса призналась, что бокс - это не для нее.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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39-летняя актриса Наталья Бочкарева продолжает развлекать своих подписчиков в Инстаграме. Короткие смешные видео, снятые для приложения TikTok, звезда решила разбавить викториной.

- Хочу вас немного повеселить, а также проверить на смекалку и внимательность, поскольку когда-то я уже некоторые моменты вам здесь рассказывала. Написала 20 фактов моей жизни, три из которых являются неправдой, - сообщила Бочкарева несколько дней назад.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Актриса решила сыграть с подписчиками в игру 20 фактов обо мне
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В список вошли следующие факты: догнала грабителя, укравшего сумочку; в детстве занималась боксом; по дороге в школу ее укусил петух, работала таксистом и официанткой в рок-клубе; панически боится змей и крыс; перекрасилась в рыжий ради любимой работы; не ест свинину; выпила залпом на спор стакан растительного масла; поет в караоке как бог; умеет спасть с открытыми глазами; в детстве, испугавшись, крикнула так, что порвала рот; украла туфли в дорогом магазине; в семь лет ушла из дома, прихватив младшую сестру; трижды сбегала из пионерлагеря; в молодости отравилась водкой и с тех пор не пьет ее; залезла в квартиру через окно, забыв ключи; сидела в египетской тюрьме; не делала на лице ни одной пластической операции; любит танцевать на столах.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Звезда сериала Счастливы вместе призналась, что работала в такси
4110 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Итоги викторины Наталья Бочкарева подвела вечером спустя неделю, 12 февраля, сообщив подписчикам, что никогда не пила масло стаканами, не занималась боксом и уж тем более не крала обувь. Соответственно, все остальные 17 пунктов - чистая правда! Подписчики обрадовались, что угадали правдивые ответы.

- Я походу вас знаю больше, чем себя! - написала puzakovaofficail.

ИСТОЧНИК KP.RU

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