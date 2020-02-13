2020-02-13T12:07:54+03:00
Общество

Все нижегородские школы закрылись на карантин из-за гриппа с 13 февраля

Пока учебный процесс приостанавливают на неделю
Елена КАРАЛ
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Все нижегородские школы закрылись на карантин из-за гриппа с 13 февраля. ФОТО: архив КПВсе нижегородские школы закрылись на карантин из-за гриппа с 13 февраля. ФОТО: архив КП
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Все нижегородские школы и другие общеобразовательные организации закрылись на карантин с 13 февраля. Приостановить учебный процесс рекомендовало управление Роспотребнадзора региона, сообщили «Комсомолке» в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Проведя анализ ситуации, в мэрии пришли к выводу, что из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ детей, необходимо ввести карантин с 13 по 19 февраля включительно. Пока занятия приостанавливают на семь дней, но если уровень заболеваемости не снизится, то пауза продлится.

- Школам на время карантина рекомендовано организовать электронную форму обучения с использованием информационных платформ и дистанционных ресурсов, - сообщили в городском департаменте образования.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил о высоком темпе прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте от семи до 14 лет. Поданным контрольно-надзорного ведомства, эпидемические пороги заболеваемости с 3 по 9 февраля в регионе были превышены на 47%.

Для снижения распространения инфекций в Нижнем Новгороде, во всех городских школах было предложено ввести карантин с 13 по 22 февраля включительно.

Напомним, по данным на 10 февраля, полный карантин был введен в 61 школе и 22 детских садах Нижнего Новгорода. Частично занятия приостановили в 47 школах и 84 детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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