Жители поселка Ситники в Нижегородской области «подрабатывают» почтальонами

Жители поселка Ситники городского округа Бор «подрабатывают» почтальонами. Работа местного почтового отделения сокращена до одного дня, сообщили люди представителям ОНФ в Нижегородской области.

Почта в поселке открывается только по четвергам и работает не более пяти часов, из-за чего посетить ее работающим людям очень сложно. Пенсионеры выстаивают многочасовую очередь ради получения газет, писем, квитанций и их оплаты.

Как рассказали местные жители, для ускорения работы отделения квитанции на оплату, уведомления о штрафах и прочую документацию, людям предлагается разбирать самостоятельно.

- Несколько столов сдвинули вместе и вывалили на них горы скопившейся корреспонденции. В этой куче приходится самим рыться, искать свои квитанции. Поскольку не все могут прийти на почту, многие стараются найти квитанции для своих соседей. Народ толпится, шумит, на почте полный бардак. В такой обстановке что-нибудь обязательно потеряется или уйдет не по адресу, - рассказали жители Ситников.

«Почта России» в официальном ответе на запрос регионального отделения ОНФ разъяснила, что сложности связаны с отсутствием в отделении работников. Сообщается также, что ведется поиск сотрудников, вакансии открыты.

Объявления о поиске почтальона можно найти на сайтах вакансий

Как оказалось, за работу почтальоном в Ситниках готовы заплатить чуть более 11 000 рублей в месяц. Объявления без труда можно найти на сайтах поиска работы. При этом активисты ОНФ отметили, что уровень минимальной зарплаты в Нижегородской области составляет 12 130 рублей.

Как разъяснили «Комсомолке» в УФПС Нижегородской области, заработная плата УФПС Нижегородской области соответствует МРОТ. Помимо должностного оклада работникам выплачиваются ежемесячное премиальное вознаграждение по итогам работы за месяц. Кроме того, сотрудники получают вознаграждение за оказание сетевых услуг.

При этом «Почта России» подтвердила, что сейчас отделение 606470 в поселке Ситники работает один раз в неделю по четвергам с 10:00 – 15:00. Однако поиск сотрудников активно ведется.

- С 17 февраля 2020 года в центр профессионального обучения УФПС Нижегородской области выходит кандидат на вакансию начальника отделения почтовой связи. В случае успешного прохождения обучения с 1 марта 2020 года он сможет приступить к должностным обязанностям. Начальнику Борского Почтамта указано поставить на ежедневный контроль поиск персонала. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении УФПС региона.

Напомним, сейчас в составе Нижегородского Управления федеральной почтовой службы действует 22 почтамта. Они объединяют свыше 1000 объектов почтовой связи, в том числе стационарные, передвижные, мобильные отделения и пункты почтовой связи.

В управлении трудится более 8400 человек, из которых 2700 почтальонов и почти 2300 операторов почтовой связи.