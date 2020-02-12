ДУКи прокомментировали спорные ситуации с протоколами собраний жильцов нескольких МКД

В Нижнем Новгороде за последние месяцы произошло несколько спорных ситуаций, связанных с собраниями собственников многоквартирных домов. Несколько жителей обратились в правоохранительные органы с заявлениями, что не участвовали в собраниях за изменения тарифов. Чтобы расставить все точки над i, домоуправляющие компании дали пресс-конференцию и прокомментировали сложившуюся ситуацию.

- Необходимость индексации возникла после мусорной реформы: компаниям, занимающимся вывозом мусора, стали выдвигаться другие требования – сократилось время на уборку мусора, увеличилось количество проверок. Соответственно, им потребовалось платить больше денег. Для каждого дома была выведена своя стоимость, так как она зависит от многих факторов, - объяснила руководитель клиентского сервиса ДУК Нижнего Новгорода Юлия Ядрова.

Летом 2019 года для тех домов, где требовалось изменение тарифа, была проведена процедура сбора решений собственников жилья по данному вопросу.

- Большая часть домов понимают обоснованность повышения тарифов. Конечно, были люди, которые голосовали против. Но из тысяч домов, находящихся на обслуживании ДУКов, спорные ситуации возникли лишь в единичных. На самом деле, нередко в таких ситуациях имеет место человеческий фактор. К сожалению, люди, занимающиеся обходом квартир с бюллетенями для сбора решений собственников, не имеют права спрашивать у жильцов паспорт. В итоге расписаться за владельца квартиры может его друг, знакомый, арендатор... Или, к примеру, кто-то заверяет, что его сосед тоже не будет против какой-либо инициативы и ставит подпись за него. Кроме того, бывают ситуации, когда человек сначала ставит подпись, а потом после разговора с друзьями, соседями, коллегами идет на попятную и заявляет, что ничего не подписывал. Поэтому в некоторых случаях рассмотрение подобных ситуаций проводится компетентными органами, - подчеркнула Юлия Ядрова.

Кстати, часто по вине новых владельцев квартир, которые не передают в домоуправляющие компании информацию об изменениях в списках собственников, в списках и протоколах возникают неожиданные фамилии. Да и сбором подписей занимались не сами ДУКи, а специально нанятые для этого подрядные организации – поэтому, разумеется, ДУКи сами заинтересованы в честном и объективном разбирательстве.