Уличный художник создал купюру к 800-летию Нижнего Новгорода

Художник «Синий карандаш» нарисовал восьмисотрублевую купюру к предстоящему юбилею приволжской столицы. По информации пресс-службы Волго-Вятского филиала ГЦСИ «Арсенал», экспонат находится в микрогалерее, которая работает до 23 февраля в рамках выставки «Единомышленники» (0+).

ncca_arsenal Восьмисотрублевая купюра в микрогалерее Арсенала

- Вместо ожидаемой минималистичной надписи от «Синего карандаша» в микрогалерее - инсталляция! - говорится в Инстаграме «Арсенала». - Восьмисотрублевая купюра к восьмисотлетию Нижнего Новгорода. И не только. На выставке «Синего карандаша» «799 или за год до 800» можно найти и расписанный кирпич с годом основания города, и тему разрушения объектов культурного наследия, и, конечно, текст! Его, к слову, мы не выкладываем, предоставляем вам возможность без спойлеров насладиться инсталляцией в «Арсенале».

watch_blue_pencil "Синий карандаш" создал купюру к 800-летию Нижнего Новгорода

Напомним, «Единомышленники» - экспериментальный выставочный проект, придуманный командой музея современного искусства «Гараж». В процесс создания выставки была включена рабочая группа из пяти посетителей «Арсенала», нашедших там пространство для самореализации, социализации и внутреннего роста через узнавание современного искусства. Одним из участников рабочей группы стала Светлана Журавлева, смотритель и пенсионер.