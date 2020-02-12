2020-02-12T18:10:38+03:00
Общество

Уличный художник создал купюру к 800-летию Нижнего Новгорода

На ней изображена Дмитриевская башня кремля [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Эта купюра - экспонат микрогалереи. Ее печатать не будут. Фото: пресс-служба "Арсенала".Эта купюра - экспонат микрогалереи. Ее печатать не будут. Фото: пресс-служба "Арсенала".
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Художник «Синий карандаш» нарисовал восьмисотрублевую купюру к предстоящему юбилею приволжской столицы. По информации пресс-службы Волго-Вятского филиала ГЦСИ «Арсенал», экспонат находится в микрогалерее, которая работает до 23 февраля в рамках выставки «Единомышленники» (0+).

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Восьмисотрублевая купюра в микрогалерее Арсенала
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- Вместо ожидаемой минималистичной надписи от «Синего карандаша» в микрогалерее - инсталляция! - говорится в Инстаграме «Арсенала». - Восьмисотрублевая купюра к восьмисотлетию Нижнего Новгорода. И не только. На выставке «Синего карандаша» «799 или за год до 800» можно найти и расписанный кирпич с годом основания города, и тему разрушения объектов культурного наследия, и, конечно, текст! Его, к слову, мы не выкладываем, предоставляем вам возможность без спойлеров насладиться инсталляцией в «Арсенале».

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"Синий карандаш" создал купюру к 800-летию Нижнего Новгорода
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Напомним, «Единомышленники» - экспериментальный выставочный проект, придуманный командой музея современного искусства «Гараж». В процесс создания выставки была включена рабочая группа из пяти посетителей «Арсенала», нашедших там пространство для самореализации, социализации и внутреннего роста через узнавание современного искусства. Одним из участников рабочей группы стала Светлана Журавлева, смотритель и пенсионер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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