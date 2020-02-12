Родственница вице-адмирала морского флота просит о помощи в восстановлении могилы героя в Нижнем Новгороде

Родственнице вице-адмирала морского флота Семена Филимонова не хватает денег на восстановление могилы героя в Нижнем Новгороде. В редакцию «Комсомолки» обратилась сноха Семена Никифоровича и сообщила, что не может найти средства, чтобы расплатиться за восстановление захоронения. Людмила Филимонова рассказала, что после похорон супруга и сына вице-адмирала Михаила могиле потребовалось благоустройство.

Вице-адмирал морского флота Семен Филимонов. ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

- Мой муж умер и был похоронен с отцом и матерью. Мы передвинули оградку и переставили памятники, после чего потребовалось благоустройство. Когда муж был жив, он получал 35 000 рублей, а теперь у меня остались только мои 19 000. Я, конечно, стараюсь делать, но мне не хватает. Я сама являюсь пенсионеркой и инвалидом второй группы, и моя пенсия не позволяет мне расплатиться за восстановление этой могилы, - рассказала Людмила Филимонова. - Мы обращались в областной военкомат, но там ответили, что даже солдат не смогут дать, чтобы покрасить оградку. Прошу всех, кому не безразлична память о человеке, который прошёл войну и являлся вице-адмиралом, имеющим ордена и медали за заслуги перед родиной, отзовитесь и подскажите, кто чем может помочь.

Родственница вице адмирала рассказала, что заключила договор с фирмой, которая отремонтировала захоронение в рассрочку.

Рабочие отполировали гранитную стелу, выполнили гравировальные работы, переустановили ограду, сделали фундамент, бордюр и вымостили могилу плиткой. Теперь осталось установить цветники и выполнить финальные работы. Пока пенсионерка смогла отдать лишь 20 000 рублей, а нужно заплатить еще порядка 45-50 тысяч.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

В годы Великой Отечественной войны Семен Филимонов командовал ротой минометного батальона 80-й морской стрелковой бригады 32-й армии. Был командиром катеров «Я-6», с июня 1944 года командовал катером «Я-5», а с июля 1944 года – бронекатером «БКА-214» 1-го ОСК ВМФ. За свои подвиги вице-адмирал был награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени и многочисленными медалями.

После службы Семен Никифорович преподавал и работал ведущим инженером на Сормовском заводе, где занимался проектированием судов на подводных крыльях.

КСТАТИ

Все, кто желает помочь Людмиле Филимоновой, могут обращаться в редакцию по телефону: 8(831) 200-33-40 или на e-mail: kpnn@phkp.ru.