Женское лицо великой Победы

Областной совет женщин стал одним из победителей грантового конкурса «Память жива», который проводился министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области прошлой осенью. Общественная организация представила уникальный проект под названием «Женское лицо войны», призванный акцентировать внимание на роль женщин, а особенно тружениц тыла, в великой победе советских войск над фашистской Германией.

О том, как будет реализоваться этот проект, и какие мероприятия запланированы в преддверии великого праздника, «Комсомольской правде» рассказали председатель «Нижегородского совета женщин» Наталья Маркова и член президиума организации Ольга Чиркина.

Фотоконкурс

Одно из главных событий - областной фотоконкурс «Женское лицо войны». Великая победа прошла через дом миллионов людей, в истории каждой семьи есть бабушки и дедушки, которых затронули те страшные события 1941-1945 годов. Мы можем рассказать их историю, напомнить о вкладе женщин, ковавших трудовую победу в тылу. На сегодняшний день организаторам фотоконкурса прислали уже более 60 снимков от советов ветеранов ВОВ, школьников и благодарных внуков.

- На фронте в разные периоды войны сражались до миллиона женщин, 80 тысяч из которых были советскими офицерами. А в тылу женщины работали на заводах и фабриках за себя и того парня, ушедшего на войну. Мы считаем, что юбилей Великой Победы – отличная возможность отдать дань памяти женщинам-героям, которые отвоевывали свою страну наравне с сильным полом, - подчеркнула Наталья Маркова.

Активный сбор снимков военных лет из семейных альбомов и портретов женщин-ветеранов сегодняшнего дня для участия уже идет. Подать заявку можно до 15 февраля, а посмотреть работы участников можно в группах «Нижегородского совета женщин» в социальных сетях.

3 марта в Русском музее фотографии состоится открытие выставки, где будут представлены лучшие снимки. Она будет работать до 17 марта, после чего отправится в путешествие по Нижегородской области: выставку покажут в институтах, музеях, детских центрах и кинотеатрах.

Фото: МКУК "Централизованная библиотечная система Вадского муниципального района Нижегородской области"

Кинофестиваль

С 20 по 24 апреля в Центре эстетического воспитания можно будет посмотреть советские фильмы о войне, в которых прослеживается тематика женщин-героев. В региональном кинофестивале, включенном в план проведения Года памяти и славы, примут участие 18 районов области.

Как рассказала Ольга Чиркина, в рамках подготовки к проведению кинофестиваля родилась еще одна акция под названием «Реликвия великой победы». Ребята из нижегородского лицея №8 представят в фойе Центра эстетического воспитания семейные вещи военных лет – письма солдат, офицерские атрибуты, ордена и многое другое.

- Это реликвии семей, которые хранятся в каждом доме о ратном подвиге наших предков. Мы благодарны директору лицея Ярцевой Ирине Николаевне за активную поддержку и большую совместную работу. Дети очень вдохновились этим проектом. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем к нему присоединились и другие школы, - подчеркнула Наталья Маркова.

На кинопоказы будут приглашены ветераны войны и труженики тыла, которых ждет выступления «фронтовых бригад». Каждый район-участник фестиваля готовит свою программу – выступления, выставки и концерты.

Женский батальон

А в День великой Победы, 9 мая, в рамках Бессмертного полка впервые в истории Нижегородской области будет сформирован «Женский батальон».

В одной колонне волонтеры понесут фотографии женщин-участниц Великой отечественной войны и тружениц тыла, а во второй колонне пройдут все желающие нижегородцы с портретами своих мам, бабушек, прабабушек и сестер.

- Мы планируем, что «Женские батальоны» будут сформированы во всех районах области и с этого года это будет еще одной славной традицией в праздновании Дня победы, - добавила Наталья Маркова.

Региональная общественная организация «Нижегородский совет женщин»

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