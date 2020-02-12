Началась долгожданная установка грузопассажирских лифтов в домах на улицах Коминтерна,180 и на Московском шоссе,140. Подрядчик приступил к работам и обещает завершить монтаж до конца февраля, сообщает Фонд капремонта Нижегородской области.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев лифты, брошенные подрядчиком, лежали сначала во дворах домов, а затем были перенесены внутрь подъездов. Жителям неоднократно приходилось отгонять воришек, пытавшихся похитить детали подъемников. Однажды похитителя деталей лифта задержали и росгвардейцы.

В конце января стало известно, что установкой лифтов займется другой подрядчик. Организация заказала на производстве все недостающее оборудование, которое все же было украдено. Сейчас комплектующие доставлены в Нижний Новгород.

Началась установка лифтов, пролежавших на улице и в подъездах домов на Московском шоссе и улице Коминтерна. ФОТО: Фонда капремонта Нижегородской области

По данным регионального оператора, для начала работ не хватало направляющих, грузовзвесов, кронштейнов, табло, комплектов электропроводки для шахт, вызывных аппаратов и датчиков.

Как сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк, в работах на Коминтерна и на Московском шоссе будут задействованы стандартные бригады из трех человек.

Началась установка лифтов, пролежавших на улице и в подъездах домов на Московском шоссе и улице Коминтерна. ФОТО: Фонда капремонта Нижегородской области

- Мы понимаем, что для жителей домов не имеет значения, почему подрядчик не выполнил свою работу в срок, бросил оборудование и исчез. Их не интересуют и штрафные санкции, которые были к нему применены Фондом. Единственное, что сейчас волнует жителей – когда будут установлены лифты. Мы заключили договор с новым подрядчиком, который хорошо себя зарекомендовал. Планируем ввести лифты в эксплуатацию до конца февраля», - прокомментировал Дмитрий Гнатюк.

В фонде также напомнили, что в домах на Коминтерна и на Московском шоссе, установлены и введены в эксплуатацию пассажирские лифты.

Напомним, усилить работу по выявлению недобросовестных подрядчиков поручил правительству региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Требование было озвучено в ходе оперативного совещания.

Фонду капитального ремонта также поручено заняться повышением качества проводимых работ, исполнением программы капремонта многоквартирных домов, а также оптимизацией взаимодействия с жильцами и подрядчиками.