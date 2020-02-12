«Просто жуть!»: Екатерина Одинцова разозлила подписчиков роскошной шубой из рыси

Небольшой скандал разгорелся в социальных сетях из-за меховой шубы, которую телеведущая Екатерина Одинцова надела на встречу с подругами. Подписчики пристыдили бывшую гражданскую жену Бориса Немцова за то, что та не брезгует шкурами убитых животных.

- Были планы провести тихий вечер дома. Но разве подруги дадут заскучать? Нет, конечно. Сказали, что отдых - это смена занятий, - кокетливо сообщила Одинцова в своем Инстаграме.

odintsovaprtrend Телезвезда похвасталась длинной шубкой из меха рыси

На рандеву телезвезда отправилась в джинсах-бойфрендах, небесно-голубом джемпере и белых казаках, а поверх накинула шубу из рыси. Не смотря на то, что образ получился легким и освежающим, некоторым он все же пришелся не по душе.

- Я сейчас представила, как умирает рысь, пойманная в капкан. Это просто жуть! - заявила galinazahz4488.

- Ничего не имею против меха, но рысь - это краснокнижное животное. Зачем? - поинтересовалась aliya_ibraeva_.

- В развитых странах женщины такого уровня носят эко-меха, показывая свое отношение к этой индустрии. Вот это заслуживает уважение. А такая картинка ничего, кроме грусти не вызывает, - добавила marina.kama.

Однако враждебно к шубке Одинцовой отнеслись далеко не все подписчики. Кое-кто рьяно принялся защищать телеведущую.

- Мне всегда интересно было посмотреть на защитников животных, если бы их отправили на годик на крайний север жить. Чем бы они питались и стали бы носить полиэтилен? – спросила dianakalinina_999_orsk.

- Все хорошо! Вам все подходит! Наши предки были охотниками, это наши традиции - носить меха. На Руси так принято, - заступилась marina232rus.

- Катюша, носите меха с удовольствием и не обращайте внимания на вегетарианцев и им подобным, - посоветовала donna_olga_2013.

Кстати, подобный «меховой» скандал, связанный с именем Екатерины Одинцовой, вспыхнул осенью 2018 года. Тогда поводом послужила также шуба из рыси. Правда, то изделие было короче, но пышнее.