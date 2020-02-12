«Моя любовь»: Екатерина Вилкова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Звезда фильма «Последний богатырь» Екатерина Вилкова не частый гость в социальных сетях. Однако личные снимки время от времени появляются в ее Инстаграме. Так, один из последних постов знаменитость посвятила дочке Павле, которой 11 февраля исполнилось восемь лет.

oldkavilochka Екатерина Вилкова с дочкой Павлой

- Моя любовь! С днем рождения! - написала актриса под трогательной фотографией с белокурой малышкой.

В комментариях тут же посыпались поздравления. Причем отметились не только фанаты Вилковой, но и ее звездные коллеги.

- С рождением умницы-красавицы. Обнимаю, - написала Елена Валюшкина.

- С днем рождения! Пусть будет самой счастливой, - пожелала Марина Александрова.

- С днем рождения, девчонки, - присоединилась Елена Ксенофонтова.

oldkavilochka Павлуша учится играть в шахматы

Напомним, что 35-летняя Екатерина Вилкова вместе со своим супругом Ильей Любимовым воспитывает двоих детей. Дочь Павла родилась в 2012 году, а сын Петр - в 2014 году. Известно, что девочка профессионально занимается гимнастикой. Екатерина периодически выкладывает снимки дочери с соревнований.

oldkavilochka Актриса помогает дочке с домашним заданием

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