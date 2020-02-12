2020-02-12T11:16:33+03:00
Звезды

«Моя любовь»: Екатерина Вилкова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Маленькой Павлуше исполнилось восемь лет [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Екатерина Вилкова и Илья Любимов воспитывают двоих детей - дочку Павлу и сына Петра.Екатерина Вилкова и Илья Любимов воспитывают двоих детей - дочку Павлу и сына Петра.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда фильма «Последний богатырь» Екатерина Вилкова не частый гость в социальных сетях. Однако личные снимки время от времени появляются в ее Инстаграме. Так, один из последних постов знаменитость посвятила дочке Павле, которой 11 февраля исполнилось восемь лет.

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Екатерина Вилкова с дочкой Павлой
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- Моя любовь! С днем рождения! - написала актриса под трогательной фотографией с белокурой малышкой.

В комментариях тут же посыпались поздравления. Причем отметились не только фанаты Вилковой, но и ее звездные коллеги.

- С рождением умницы-красавицы. Обнимаю, - написала Елена Валюшкина.

- С днем рождения! Пусть будет самой счастливой, - пожелала Марина Александрова.

- С днем рождения, девчонки, - присоединилась Елена Ксенофонтова.

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Павлуша учится играть в шахматы
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Напомним, что 35-летняя Екатерина Вилкова вместе со своим супругом Ильей Любимовым воспитывает двоих детей. Дочь Павла родилась в 2012 году, а сын Петр - в 2014 году. Известно, что девочка профессионально занимается гимнастикой. Екатерина периодически выкладывает снимки дочери с соревнований.

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Актриса помогает дочке с домашним заданием
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ИСТОЧНИК KP.RU

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