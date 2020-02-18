Рухнувшее от ветра дерево придавило три машины в Автозаводском районе .

Утром в понедельник, 17 февраля 2020 года, нижегородское МЧС выпустило экстренное предупреждение: на приволжскую столицу надвигается сильный ветер. Спасатели не исключили возникновение ЧС и обрушение деревьев. К сожалению, на этот раз без происшествий не обошлось.

Как сообщили очевидцы, в Автозаводском районе рухнуло огромное дерево, под которым стояли три автомобиля. Все они получили серьезные повреждения. Видео с места происшествия опубликовано в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте. По словам нижегородцев, в салонах машин в момент происшествия никого не было.

Нижегородцы считают, что виноваты сами владельцы автомобилей – нечего в непогоду ставить своих «коней» под деревьями.

«Может, это карма?», «Захватили территорию себе на голову…», «Козлов даже природа наказывает» - пишут в комментариях.

Кстати, сильный ветер, о котором предупреждали специалисты МЧС, будет бушевать в Нижнем Новгороде и 18 февраля. Будьте внимательны и соблюдайте рекомендации: не надевайте неудобную обувь со скользкой подошвой, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом. Кроме того, стоит держаться дальше от слабоукрепленных конструкций и деревьев. А автомобилистам желательно отказаться от поездок на машине. Но, если вы уже сели за руль, то соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

3 июля 2019 года на Нижний Новгород обрушились мощный ветер и сильный ливень. Бушующий ураган повредил несколько машин, деревьев - жуткие фотографии тогда разлетелись по всем соцсетям. А житель микрорайона рядом с Мещерским озером выложил видео, на котором видно, как на площадку рядом с детским садом рухнуло дерево, а веранды разрушились.