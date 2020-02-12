С перевесом в два процента: Нижегородцы выбрали проект фонтана на Нижневолжской набережной

Подведены итоги народного голосования за проект фонтана, который будет построен к юбилею Нижнего Новгорода на Нижневолжской набережной. Голоса разделились практически поровну, и с перевесом всего в 2% победил «круглый» фонтан – за него отдали голоса 51% участников голосования из почти 124 тысяч человек.

Напомним, на выбор было представлено два варианта фонтана – квадратный и круглый. Круглый фонтан отличался большим количеством струй – 220 против 84, и экраном в центре, на котором можно транслировать лазерные шоу. У квадратного, впрочем, тоже было преимущество – интерактивность. Любой прохожий мог выбрать режим работы, отрегулировать высоту, конфигурацию и цвет водных струй.

Диаметр круглого фонтана, который в итоге с минимальным преимуществом стал победителем - 15 метров, высота струй - до 10 метров, размер водного экрана для трансляции лазерных шоу – 5*15 метров.

Установить фонтан планируется к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, который будет отмечаться в следующем году.