2020-02-12T09:09:02+03:00
Общество

Нижний Новгорода претендует на право принять «Культурный код» и украсить граффити фасады домов

Началось голосование за город, который станет музеем под открытым небом
Елена ЛАЗАРЕВА
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Огромные граффити могут появится на фасадах нижегородских домов.Огромные граффити могут появится на фасадах нижегородских домов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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До 3 марта в социальной сети Вконтакте проходит народное голосование в рамках проекта «Культурный код». Три города, которые наберут больше всего голосов, станут площадками для креативных творческих мероприятий. В частности, в городах-победителях пройдут фестивали уличного искусства, в которых примут участие художники всего мира. В ходе фестивалей более чем на ста домах появятся уникальные рисунки. 60-метровые «полотна» станут настоящими музеями под открытым небом!

Напомним, до 3 февраля регионы подавали заявки на участие в конкурсе, по решению Экспертного совета был составлен шорт-лист. В него, помимо Нижнего Новгорода, вошли Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Ленинградская и Челябинская области.

Поддержать Нижний Новгород можно здесь.

Организаторы, впрочем, обещают, что творческие мероприятия пройдут даже в тех городах, которые не войдут в тройку победителей.

Поддержать заявку региона призвал нижегородцев губернатор Глеб Никитин. По мнению губернатора, в Нижнем Новгороде сложилось талантливое творческое сообщество, активно развиваются все направления современного искусства, включая стрит-арт. «У нас есть все основания претендовать на проведение фестиваля «Культурный код». Призываю всех проголосовать!» - сказал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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