«Она кричала, что убили ее детей»: Пострадавшая рассказала о первых минутах после столкновения двух катеров в Таиланде

Немолодая женщина с мертвыми детьми на руках - эта картина до сих пор стоит перед глазами 37-летней нижегородки Жанны Болотиной, которая чудом выжила при столкновении двух катеров в Таиланде 10 февраля. Она вместе со своей 17-летней дочкой Марией решила с ветерком прокатиться по водной глади, а в итоге оказалась среди пострадавших.

Напомним, по информации Генкосульства России в Пхукете, на борту одного из катеров находились 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 турист из России был направлен в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Среди них оказались Болотины.

Сначала на связь с «Комсомолкой» вышла 17-летняя девушка, которая вкратце сообщила подробности смертельной аварии на воде. И только на следующий день, собравшись с мыслями, ее мать решилась рассказать о первых минутах после столкновения. По словам Жанны, тот злополучный день навсегда останется в памяти.

- Едва отплыв от берега, катер развил довольно высокую скорость. Мы с дочкой сидели в центральной части катера напротив друг друга. Удивленно переглянулись, поскольку, когда покупали туристический продукт, не подозревали, что он будет носить экстремальный характер, - призналась Жанна Болотина. - Мы просто хотели посмотреть живописные острова. Люди сидели в спасательных жилетах, но конструкция не предполагала фиксацию какими-либо удерживающими устройствами или ремнями безопасности.

В результате столкновения катеров погибли дети.Фото: СОЦСЕТИ

Столкновение с другим катером произошло буквально через несколько минут после отплытия. Удар был настолько неожиданным, что пассажиры даже не сразу сообразили, в чем дело. Нижегородка отметила, что все слетели со своих мест, сильно ударившись.

- Через некоторое время услышали крик женщины, которая была со своими детьми. Судя по возрасту, мы предположили, что это бабушка с внуками. Она кричала, что убили двух ее детей. Помню, как попытались отвернуться, потому что стресс был сильнейший. Детки на ее руках до сих пор перед глазами, - тяжело выдохнула собеседница «Комсомолки».

Потом началась эвакуация пассажиров катеров. По словам Жанны, скорая приезжала к причалу одна за другой. В первую очередь помощь старались оказать пострадавшим деткам, затем - всем остальным.

- И вдруг какая-то заминка. Людей стали пересаживать из одного автомобиля в другой. Нас с Машей пересаживали три раза. Люди пребывали в шоковом состоянии. Никто не понимал характер своих повреждений и интенсивность боли, - добавила пострадавшая.

К счастью, в больнице врачи сработали на отлично, оказав все необходимую помощь. Все время после столкновения в госпитали присутствовали представители туроператора, которые общались с медперсоналом. Затем всех развезли по отелям.

- Лично у меня одно вызывает недоумение: как можно было на открытом пространстве, в хорошую погоду не обеспечить прохождение транспортных средств? Безусловно, в причинах трагедии разберутся компетентные органы. Но даже мне, обывателю, ясно, что роковую роль в этой истории сыграл человеческий фактор, - заключила собеседница «Комсомолки».

Добавим, что на одном из катеров-участников аварии 10 февраля находилась нижегородка Ирина Маркисонова с 12-летним сыном. Однако от каких-либо комментариев женщина отказалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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