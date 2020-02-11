Сергей Малов: «Без контактов – нет контрактов!»

- 10 февраля отмечается День дипломатического работника. С какими результатами подходите к этому празднику, какие вопросы удалось решить и какие задачи ставите перед вашим ведомством?

- Это праздник – День дипломатического работника - учрежден в 2002 году. В 1549 году как раз 10 февраля Иван Грозный назначил на посольский приказ подьячего Ивана Висковатого. Его, как отмечают некоторые источники, впоследствии посадили на кол, но никаких подтверждений этому нет…

А если серьезно, то большой толчок развитию Нижнего Новгорода и нам дал Чемпионат мира по футболу. Думаю, что долго буду помнить 2018 год. У территориального органа МИДа появился консульский пункт в аэропорту Нижнего Новгорода "Стригино". В 2019 году мы там оформили 60 виз. Он дает возможность оформлять визы непосредственно в пункте пересечения границы при прилете в Нижний Новгород.

Мы совместно с руководством регионов, городов и аэропортов ПФО добиваемся прямых международных авиационных сообщений. Отмечу, что в марте "Уральские авиалинии" начнут регулярное авиасообщение Нижнего Новгорода с Прагой. Нам очень бы хотелось, чтобы якорные авиакомпании вернулись к нам. И то, что у нас есть консульский пункт – один из критериев открытия прямых авиасообщений.

- Один из важных вопросов – тема коронавируса, которая будоражит всю планету. Что по линии вашего ведомства делается, чтобы предотвратить появление здесь этого вируса, какие действие предпринимаете?

- К сожалению, первый случай коронавируса зарегистрирован уже у нас в России. Этого, конечно, следовало ожидать. Самое главное, как быстро сейчас найдут лекарство, как с ним бороться.

Российские граждане, которые находились в Китае, практически все выехали. Российское Посольство в Пекине всю ситуацию держит на контроле. Нам известно кто и где находятся. Но, скажу, далеко не все, изъявляют желание выехать из Китая, считая, что паника преувеличена и при соблюдении мер предосторожности совершенно не обязательно покидать страну.

- Министерство образования Нижегородской области тоже подключилось. Они помогают студентам вернуться на Родину.

- Наши студенты уже вернулись. Это были студентки Мининского университета.

Вообще существует несколько мнений относительно коронавируса и его распространения. Кто-то говорит о том, что это все преувеличено, кто-то, наоборот, в взволнованном состоянии. Вы знаете, что распоряжением Правительства РФ закрыты пункты пропуска на Дальнем Востоке – это называется "закрыты границы". Максимально сжато авиасообщение, железнодорожное. Это сделано для того, чтобы исключить контакты, и те, кто приезжает – две недели должны находиться на карантине.

- Можно сказать, что максимальное количество тех мер, которые соответствуют ситуации, приняты?

- Конечно. И в России, и в Нижегородской области также. Главное – не паниковать.

- МИД всегда связано с внешнеэкономической историей. Это же не только переговоры на уровне политики, но и экономика. Нам больше интересна экономика в Нижегородской области. Одна из задач, которые ставит перед нами губернатор региона Глеб Никитин - привлечение инвестиций, в том числе и иностранных. В Сингапуре нижегородский "Оргхим" открыл производство.

- Дипломатическое сопровождение экономических проектов. Глеб Никитин, когда докладывал на Совете глав субъектов при министре иностранных дел в январе, был отмечен Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава МИДа отметил это как наиболее удачный проект.

- В этой части вы видите изменения, ощущаете "движуху" в этом направлении. Вы первый же "на границе".

- Драйва все время хочется. Хочется, чтобы к нам ездили с деньгами. Но без контактов – нет контрактов! Если ничего не делать, тогда ничего и не получится.

Если из того, что задумано получается несколько серьезных проектов, тогда нам двери открыты, о нас узнают и идет положительная информация. Это главное для имиджа. И, на мой взгляд, сегодняшняя власть в регионе максимально делает так, чтоб наш город и регион были максимально открыты для мира, и также делают все возможное, чтобы к нам ехали.

В феврале к нам приезжает очень представительная делегация из Японии - Кейданрэн. Это аналог Российского союза промышленников и предпринимателей. Туда входят руководители всех крупнейших корпораций Японии, они тесто связаны с властью. Они будут находиться 2 дня в Российской Федерации. Первый день в Москве по линии РСПП, второй день – всего один регион в России – это Нижний Новгород. Сопровождает их посол Японии.

Представители бизнеса Японии – участники делегации встретятся с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Будет масштабное мероприятие на базе ННГУ им.Лобачевского. Они молодцы и в плане межвузовских контактов, и в плане того, как работают они на мировых площадках.

- Вы сейчас рассказали о визите японской делегации. Значит им здесь интересно, значит им здесь есть за что зацепиться и у них есть желание сюда инвестировать и здесь созидать?

- Да, вы все правильно говорите. Но главное еще, правильно себя предложить и правильно презентовать. Нижегородский губернатор Глеб Никитин в этом плане весьма успешно действует. Всегда приезжают к кому-то и всегда встречаются с конкретными людьми. Роль личности здесь однозначна.

- Есть некоторые изменения о правилах ввоза наличных денег в страны ЕврАзЭс. Что изменится?

- Речь идет об определенных правилах провоза наличных средств от 10 до 100 тысяч долларов США. Те документы, которые требовались и раньше для вывоза, они остаются без изменений. А свыше 100 тысяч долларов требуется серьезное обоснование. Это и борьба с коррупцией и финансирование международного терроризма. Эти меры правильные, они не носят ограничительного характера, а вносят возможность понять происхождение средств, и отграничивают желание вывести деньги за границу.