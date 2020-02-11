На карантин из-за гриппа полностью закрыли 61 школу и 22 детских сада в Нижнем Новгороде

На карантин полностью закрыли 61 школу и 22 детских садика Нижнего Новгорода. Таковы данные Роспотребнадзора по состоянию на 10 января, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

В целом по области полностью закрыты 96 школ и 30 детских дошкольных учреждений.

Частично учебный процесс пришлось приостановить в 47 школах (420 классов) и в 84 детских садах (153 группы) Нижнего Новгорода.

Всего в Нижегородской области частничный карантин введен в 116 школах (743 класса) и в 106 детсадах (190 групп).

По информации Ропотребнадзора, пораженность образовательных учреждений региона достигла 10 февраля 14,5%.

Недельные эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены на 40%. При этом 63% заболевших составляют дети возрастом до 14 лет.

Всего с декабря на территории области обнаружено 343 находки вируса гриппа. Преимущественно циркулирует высокопатогенный грипп А (H1N1) 09.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что для минимизации распространения инфекций и профилактики заболеваемости, в Нижнем Новгороде приостановлена деятельность школьных секций, подготовительных курсов и кружков (за исключением индивидуальных занятий).

Отменена также кабинетная система обучения, спортивные и культурно-массовые мероприятия, проводимые в закрытых помещениях, за исключением мероприятий федерального значения.

Сообщается также, об усилении контроля за соблюдением детьми личной гигиены, режима проветривания, а также проведением влажных уборок с дезинфицирующими средствами.