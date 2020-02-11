2020-02-11T14:46:51+03:00
Общество

На карантин из-за гриппа полностью закрыли 61 школу и 22 детских сада в Нижнем Новгороде

Частично учебный процесс приостановлен в 47 школах и 84 детских садиках
Елена КАРАЛ
Поделиться:
На карантин полностью закрыли 61 школу и 22 детских сада в Нижнем НовгородеНа карантин полностью закрыли 61 школу и 22 детских сада в Нижнем НовгородеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На карантин полностью закрыли 61 школу и 22 детских садика Нижнего Новгорода. Таковы данные Роспотребнадзора по состоянию на 10 января, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

В целом по области полностью закрыты 96 школ и 30 детских дошкольных учреждений.

Частично учебный процесс пришлось приостановить в 47 школах (420 классов) и в 84 детских садах (153 группы) Нижнего Новгорода.

Всего в Нижегородской области частничный карантин введен в 116 школах (743 класса) и в 106 детсадах (190 групп).

По информации Ропотребнадзора, пораженность образовательных учреждений региона достигла 10 февраля 14,5%.

Недельные эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены на 40%. При этом 63% заболевших составляют дети возрастом до 14 лет.

Всего с декабря на территории области обнаружено 343 находки вируса гриппа. Преимущественно циркулирует высокопатогенный грипп А (H1N1) 09.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что для минимизации распространения инфекций и профилактики заболеваемости, в Нижнем Новгороде приостановлена деятельность школьных секций, подготовительных курсов и кружков (за исключением индивидуальных занятий).

Отменена также кабинетная система обучения, спортивные и культурно-массовые мероприятия, проводимые в закрытых помещениях, за исключением мероприятий федерального значения.

Сообщается также, об усилении контроля за соблюдением детьми личной гигиены, режима проветривания, а также проведением влажных уборок с дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Выходим на улицу только под роспись коменданта, кипятим маски»: дневник русского, застрявшего рядом с Уханем из-за коронавируса
Житель Новосибирска последние полгода живет в Поднебесной, его провинция граничит с Уханем, откуда коронавирус стал расползаться по миру
Новости 24
Нижегородский музей стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»
Карантин могут ввести во всех школах Нижнего Новгорода с 13 февраля
Пункты переработки древесины поставят на учет в Нижегородской области
Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2020 году
Нижний Новгород примет финал Чемпионата России по киберспорту
В Нижегородской области полностью сгорел большой ангар
Дума Нижнего Новгорода планирует заслушать отчет главы города в апреле
В Нижегородской области появятся дополнительные поезда
Нижегородские студенты представили проекты по преобразованию учебного процесса в вузах
Нижегородский Фонд капремонта продлил срок рассрочки по оплате долга
В Нижегородской области можно бесплатно проверить тонометры на точность
Ликвидация шламонакопителя «Белое море» завершена
Снос элеватора на Черниговской снял с квадрокоптера нижегородский блогер
Синоптики прогнозируют сильный ветер и комфортный «минус»
Фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде летом
Избран новый глава Богородского района Нижегородской области