Мусор на улице Веденяпина убрали после жалобы в социальной сети

Жители Автозаводского района пожаловались в социальных сетях на плохую уборку мусора. Гневный пост от анонимного пользователя появился в паблике «Нижний Новгород» днем в прошлую среду, 5 февраля 2020 года.

- Наш двор на Веденяпина, 11 зарастает в баррикадах мусора. Какие-то редиски ночью приезжают и оставляют крупный хлам. Видимо, на передержку. Мусор копится, не увозят, лишь цену за вывоз мусора – точнее, невывоз! – поднимают, - написал возмущенный автозаводец.

Мусор на улице Веденяпина убрали после жалобы в социальной сетиФото: СОЦСЕТИ

Вопреки ожиданиям горожанина, на сообщение отреагировали власти – и весьма оперативно. Ровно через сутки в комментариях к посту появился отчет министерства экологии Нижегородской области о том, что весь мусор вывезен. А в доказательство этих слов была прикреплена фотография абсолютно пустой контейнерной площадки.