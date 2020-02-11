2020-02-11T11:58:50+03:00
Общество

Мусор на улице Веденяпина убрали после жалобы в социальной сети

Свалка была обнаружена на контейнерной площадке возле дома №11
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мусор на улице Веденяпина убрали после жалобы в социальной сетиМусор на улице Веденяпина убрали после жалобы в социальной сетиФото: СОЦСЕТИ
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Жители Автозаводского района пожаловались в социальных сетях на плохую уборку мусора. Гневный пост от анонимного пользователя появился в паблике «Нижний Новгород» днем в прошлую среду, 5 февраля 2020 года.

- Наш двор на Веденяпина, 11 зарастает в баррикадах мусора. Какие-то редиски ночью приезжают и оставляют крупный хлам. Видимо, на передержку. Мусор копится, не увозят, лишь цену за вывоз мусора – точнее, невывоз! – поднимают, - написал возмущенный автозаводец.

Мусор на улице Веденяпина убрали после жалобы в социальной сети Фото: СОЦСЕТИ

Мусор на улице Веденяпина убрали после жалобы в социальной сетиФото: СОЦСЕТИ

Вопреки ожиданиям горожанина, на сообщение отреагировали власти – и весьма оперативно. Ровно через сутки в комментариях к посту появился отчет министерства экологии Нижегородской области о том, что весь мусор вывезен. А в доказательство этих слов была прикреплена фотография абсолютно пустой контейнерной площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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