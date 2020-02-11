Нижегородец купил на заправке холодный чай и выиграл два миллиона рублей

Житель города Бор Нижегородской области Михаил Евсеев выиграл 2 миллиона 20 тысяч рублей, которые компания PepsiCo разыгрывала в честь наступления 2020 года среди клиентов сети автозаправочных станций «Газпромнефть». Мужчина просто купил на заправке напитки для дочери и сына.

Попил - победил

Небольшой городок Бор находится всего в 10 километрах от Нижнего Новгорода. Здесь 48-летний Михаил Евсеев живет вместе с женой и двумя детьми - 15-летней дочерью и 10-летним сыном. Сам работает кладовщиком на местном предприятии по производству стекла. О том, что когда-нибудь ему улыбнется удача, мужчина даже не мечтал - думал, что в розыгрышах победить нереально.

Поскольку детей постоянно приходится возить в школу, Михаил частенько заезжает на любимые заправки «Газпромнефть». Когда улыбчивая девушка за кассой рассказала о новой акции, решил поучаствовать, но без особого энтузиазма.

- Дети постоянно просят попить, а тут захожу я на заправку и узнаю, что «Газпромнефть» совместно с PepsiCo проводят новую акцию - покупаешь два напитка в один чек (любые бутылки Pepsi или Lipton объемом 0,5), а затем просто регистрируешь его на сайте. Я и подумал, а почему нет. Хотя в выигрыш не верил, если честно, - рассказывает нижегородец.

Торжественный момент

Таких чеков за все время проведения акции (с 1 ноября 2019 года по 15 января 2020 года) Михаил зарегистрировал семь. И один из них принес ему удачу - два миллиона рублей!

7 февраля на автозаправочной станции в Нижнем Новгороде победителю в торжественной обстановке вручили сертификат на выигранную сумму. Михаил приехал на мероприятие один, без поддержки: у детей уроки, а жена на работе. Он скромно признался, что эта победа - первая в его жизни, и даже в нее мужчина до сих пор не может поверить.

Награждение победителя состоялось на автозаправочной станции в Нижнем Новгороде.Фото: Юлия ИСАЕВА

- О выигрыше я узнал неделю назад. Когда позвонили, подумал, что шутка. С тех пор мы даже не говорили никому, знают только жена и дети. Даже сейчас, когда в руках сертификат, все равно не до конца верится - никаких эмоций, не могу прийти в себя, - делится победитель.

Куда потратить такую крупную сумму, Михаил тоже пока не решил. Но тихо признался, что очень хотел бы свозить семью на отдых. А победу они будут отмечать в семейном кругу за ужином.

Лично поздравить Михаила с победой и пожать ему руку приехал директор отделения сети АЗС «Газпромнефть» в Нижнем Новгороде Владимир Прохоров.

- В первую очередь хотелось бы выразить благодарность нашим стратегическим партнерам - компании PepsiCo, которая поддерживает нас в масштабных акциях уже долгое время. В прошлом году в канун Нового года мы разыграли и вручили два кроссовера, а сейчас вручаем приз с символическими цифрами 2020 года - сертификат на сумму 2 миллиона 20 тысяч рублей - нашему постоянному клиенту. Приятно, что это событие произошло именно у нас в Нижегородской области. Я поздравляю вас, Михаил, продолжайте и дальше участвовать в наших акциях. Как видите, все возможно, - отметил Прохоров.

К теплым словам присоединились и представители PepsiCo.

- Я также хотела бы поблагодарить сеть автозаправочных станций «Газпромнефть» за наше долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Михаил, а вам я хочу пожелать от всех нас не только хороших дорог, но еще и того, чтобы эта победа стала самой первой в той череде побед и чудес, которые ожидают вас в будущем. Чтобы в вашем доме, в вашей семье навсегда поселились удача, успех и счастье, - добавила менеджер по развитию новых сегментов бизнеса компании PepsiCo Наталья Батура.

КОНКРЕТНО

За два с половиной месяца в совместной акции АЗС «Газпромнефть» и PepsiCo приняли участие более 16 тысяч человек. На официальном сайте были зарегистрированы порядка 22 тысяч чеков. Помимо главного приза - сертификата номиналом 2 020 000 рублей - организаторы разыгрывали еще несколько призов. Так, 20 счастливчиков стали обладателями новых iPhone 11 и еще 2020 человек выиграли сертификаты от OZON номиналом 2020 рублей. Все участники, зарегистрировавшие чеки, получили в подарок один литр топлива.

КСТАТИ

Во время торжественной церемонии награждения главного победителя акции сеть АЗС «Газпромнефть» представила новый напиток - флэт уайт с двойной порцией эспрессо, молоком и пенкой.

Напитки для дочери и сына принесли нижегородцу удачу.Фото: Юлия ИСАЕВА

Попробовать его можно на всех заправках сети АЗС «Газпромнефть». А чтобы не пропускать интересные новости и акции, можно скачать приложение «Сеть АЗС «Газпромнефть», доступное для iOS и Android. Кроме того, владельцам смартфонов доступно приложение АЗС.GO, с помощью которого можно оплачивать топливо на заправках сети, не выходя из машины.