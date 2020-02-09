Понтонный мост для автомобилей построят в Сормовском парке

Понтонный мост для автомобилей и фонтан с аллеей планируют построить в Сормовсом парке в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе выедного совещания 7 февраля, сообщает пресс-служба гордумы.

По словам генерального директора парка Владимира Планкина, недавно на территории были установлены еще 120 опор освещения, в том числе и вдоль лыжной трассы.

Говоря о дальнейшем развитии, Планкин подчеркнул, что в городке аттракционов появится большой фонтан, к которому будут вести две аллеи. При этом массовой вырубки деревьев для этого не будет - все работы пройдут в рамках правового поля.

По словам гендиректора Сормовского парка, посетители постоянно жалуются на плохую транспортную доступность. И этот вопрос в ближайшее время планируется решить.

- Мы планируем сделать понтонный мост и парковку, чтобы люди могли на транспорте доезжать до улицы Ярошенко и через мост более комфортно и быстро попадать в парк, – заявил Планкин.

Заместитель председателя думы Нижнего Новгорода Павел Сатаев в свою очередь отметил, что в развитии парка обязательно должны принять участие сормовичи. Для этого нужно создать попечительский совет.

- Если найдется инвестор, мы должны прописать все вопросы по контролю над развитием парка: строительству, очередности тех или иных работ. Жители сами должны видеть, сообщать в администрацию района о недостатках. Это будет актуально, правильно и эффективно, – резюмировал Сатаев.