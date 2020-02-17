В заброшенных домах на улице Гоголя, 4 и 6 в Нижнем Новгороде образовалась свалка. Горожане обсуждают в соцсетях ситуацию и спорят о том, кто виноват в том, что здания превратились в помойку.

- К сожалению, центр города превращается в мусорное гетто. «Где живем — там и гадим» — это про жителей улицы Гоголя, 6 и 4. Территория этих домов утопает в мусоре. Мешками забили до отвала даже старые, заброшенные, обгорелые сараи. Разве исторический центр города накануне 800-летнего юбилея так должен выглядеть, - задается вопросом подписчик группы Регион-52 «ВКонтакте».

«Свиньи, что еще сказать»: заброшенные дома и сараи в центре Нижнего Новгорода превратились в стихийную свалку. ФОТО: Регион-52

- Центр города давно на мусорку похож. Сормово, Автозавод и Мещера- наоборот чистота и красота. А Сенная и т.п.- в ужасном плачевном виде. Очень жаль, - прокомментировала Людмила Шаронова-Балакина.

- Да в Нижнем полно таких помоек, и даже в некоторых живут. Вся верхушка в таких бараках. Там трактором бы проехать, да посносить все, что похоже на это. Особенно жутко, когда деревня в центре города, какие то дома культурного наследия... Тьфу сараи да бараки, не город а деревня, а еще что -то про дуст говорят, - пишет Александр Макаров.

«Свиньи, что еще сказать»: заброшенные дома и сараи в центре Нижнего Новгорода превратились в стихийную свалку. ФОТО: Регион-52

Некоторые пользователи ругают власти и указывают на то, что проблемой должны заниматься коммунальные службы. Другие же считают, что виноваты в ситуации сами горожане.

- Причем тут жители? Куда им мусор девать? Это проблема коммунальщиков, что не вывозят мусор, - пишет Жанна Печинкова.

- Свиньи, что еще сказать, - ответил Евгений Петров.

«Свиньи, что еще сказать»: заброшенные дома и сараи в центре Нижнего Новгорода превратились в стихийную свалку. ФОТО: Регион-52

- Чисто не там где убирают, а где не мусорят, а тут невоспитанных пристанище. Свиньи - очень чистоплотные животные, они во время еды слегка свинячат, но это их природная особенность - пятачок мешает, - пишет Елена Слугина.

- Елена, это к нам не относится. Даже несмышленые щенки, котята не гадят там, где спят. А нам всё равно... уже боюсь делать замечания таким невоспитанным, - отвечает Надежда Сергеева.