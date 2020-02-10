IT наощупь: как совершенствовать себя с помощью современных технологий

Tele2 приглашает нижегородцев принять участие в очередной встрече образовательного проекта «Спичка!». Экспертом лектория на этот раз станет инженер нейронных сетей, искусственного интеллекта и доступных интерфейсов для людей с ограниченными возможностями Евгений Некрасов. Он предлагает расширить понимание современных технологий и понять, что иногда ограничения — это новые возможности.

Мобильный оператор Tele2 приглашает нижегородцев на встречу с Евгением Некрасовым – инженером в области искусственного интеллекта, больших данных и кластерных решений. Евгений расскажет о том, как потеря нескольких органов чувств влияет на способ мышления, разберет, как абстрактное мышление повышает скорость обработки информации и продуктивность и на своем опыте объяснит, как ассистивные технологии меняют жизнь людей с ограниченными возможностями. Участники встречи услышат личную вдохновляющую историю Евгения и убедятся, что зачастую ограничения – это новые возможности. Кроме того, гости встречи смогут задать спикеру свои вопросы и получить экспертные рекомендации по использованию современных имплантов и их влиянию на организм.

Евгений Некрасов - студент третьего курса кафедры прикладной математики, механики, управления и программного обеспечения в ДВФУ во Владивостоке. В 14 лет после несчастного случая Евгений потерял зрение и кисть правой руки. Сейчас он разрабатывает доступные интерфейсы и веб-интерфейсы с поддержкой ассистивных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья, ставит на себе эксперименты в области повышения качества жизни, применяя импланты и чипы. Встреча состоится 11 февраля в 19:00 в лектории «Правда» на Варварской, 32 (Нижполиграф, 4 этаж). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте проекта.

Встречи для нижегородцев Tele2 проводит в рамках образовательного проекта «Спичка!». Это беспрецедентный по масштабу проект оператора, который объединяет сотни бесплатных лекториев по всей стране. Всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада России.

На площадках проекта выступают локальные лидеры мнений – известные в местных сообществах блогеры и эксперты. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. Со слушателями встречаются fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи и эксперты рекрутинга. Лекции проходят в книжных магазинах, городских кафе, креативных пространствах и коворкинг-центрах. В крупных городах страны оператор проводит по две лекции ежемесячно. Лектории Tele2 работают в Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Смоленске.

В Нижнем Новгороде проект «Спичка!» стартовал в конце 2019 года. За прошедший период состоялось уже 7 встреч с различными спикерами как Настя Старых, Эдуард Макаров, Наташа Максименко и другие. Участниками встреч уже стали около 500 нижегородцев. За расписанием встреч можно следить на сайте проекта.