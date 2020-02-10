2020-02-10T16:54:09+03:00
Происшествия

Нижегородец обокрал бренды Chanel, Hublot, Tag Heuer и Samsung на 90 миллионов рублей, продавая подделки

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородец обокрал бренды Chanel, Hublot, Tag Heuer и Samsung на 90 миллионов рублей, продавая подделкиНижегородец обокрал бренды Chanel, Hublot, Tag Heuer и Samsung на 90 миллионов рублей, продавая подделкиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Нижегородской области задержан мужчина, который занимался распространение поддельных часов премиум-класса, а также поддельных сотовых телефонов. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник был задержан 30 января 2020 года. Как выяснилось, он занимался распространением смартфонов неизвестного происхождения, незаконно использовав товарный знак SAMSUNG и тем самым причинив ущерб правообладателю на сумму 3 195 010 рублей. Кроме того, у мужчины были обнаружены поддельные часы якобы всемирно известных брендов, которые на самом деле не имели к ним никакого отношения. Таким образом, производителю часов TAG HEUER был причинен ущерб в размере 54 349 000 рублей, HUBLOT – на сумму 4 607 520 рублей, и CHANEL – на сумму 29 072 600 рублей.

По факту распространения подделок возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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