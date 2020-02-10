«Слава богу, нам не придется рожать!»: Нижегородка стала ведущей популярного шоу про секс

Татьяна Старикова из Нижнего Новгорода стала новой ведущей популярного шоу про секс на YouTube. Об этом девушка сообщила подписчикам в своем Инстаграме.

Девочки откровенно разговаривают об отношениях с парнями на многотысячную аудиторию.Фото: Скриншот с видео

- Представьте, что вам в директ пишет Таня «Нежный редактор». Говорит: «Рабочий вопрос у меня к тебе. Смотришь шоу «Подруги» на YouTube? Будешь новой ведущей?» Вот и я не очень представляла себе такой поворот в жизни. Но он произошел, - призналась Таня.

В первом сезоне публику развлекали три девушки: Татьяна, Карина и Кристина. Второй сезон решили разнообразить, пригласив к себе в качестве соведущей нижегородку Таню Старикову. Она, к слову, не новичок на YouTube. Уже четыре года молодая мама ведет собственный канал Starikova T.V.

Подписчики по-разному восприняли появление новой ведущей.Фото: скриншот с видео

По словам главной «подруги» Татьяны Мингалимовой, новая ведущая хороша тем, что у нее есть ребенок.

- Мы пытаемся обсуждать темы детей, родов, воспитания, родителей и прочего. Наконец-то у нас появился человек, у которого уже есть ребенок! Слава богу, нам не придется рожать, чтобы обсуждать эти темы, - заявила блогер, представляя подписчикам Татьяну Старикову.

Публика встретила новенькую неоднозначно. Кому-то она понравилась, а кто-то считает, что четвертый - лишний.

- Таня Старикова классная и конструктив вносит, иронизирует весело. Опять-таки не похожа на остальных, - считает пользователь Sergey R.

- Вот кого не ожидал, так Таню Старикову! Очень удивлен и при этом приятно! - добавил Danya Zi.

- Новая ведущая немного из другой истории. Согласна с предыдущими комментариями, что она не совсем органично смотрится, - отметила Alena.

- При всем уважении к новой телеведущей Татьяне, шоу превратилось в балаган. Втроем плюс гость было лучше, - прокомментировала Alina Rodos.