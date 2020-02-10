«Когда муж пришел пораньше»: Голый мужчина разгуливал под окнами жилого дома в Нижнем Новгороде
Необычное явление наблюдали нижегородцы на улице Переходникова. Под окнами жилого дома разгуливал полностью обнаженный мужчина в татуировках. Шокированные прохожие сняли бедолагу на камеру мобильного телефона и выложили в соцсетях.
Голый мужчина разугливает по Нижнему Новгороду.Видео: https://vk.com/bezcenznn
На кадрах видно, что мужчина, прикрыв руками причинное место, пытается попасть в подъезд, однако местные жители его не пускают.
- Одевайся! Куда пошел? Иди одевайся, нечего туда идти, - увещевала местная жительница.
Пользователи паблика «Нижний Новгород [без цензуры]» начали строить предположения, отчего в страшный мороз взрослый человек бегает по улице без одежды. Некоторые посчитали, что ему необходимо было вызвать медиков.
- Скорую надо вызвать, а не снимать, добрые вы люди,- написала Елена Капустян.
- И зачем он скорой нужен? В стационар везти нет повода - дурка не возьмет. Он просто перепил. Замерзнет - оденется, - предположила Людмила Путина.
- Он просто нудист. Единится с природой, - добавила Елена Серлюченко.
- Когда муж пришел домой пораньше… - сострила Оксана Каретникова.
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ИСТОЧНИК KP.RU