Люди продолжают выстраиваться в очереди к бескомиссионным пунктам приема коммунальных платежей в Дзержинске

Количество людей в пунктах бескомиссионного приема коммунальных платежей в Дзержинске не уменьшилось. В понедельник 10 февраля, уже с 7:54, горожане продолжили выстраиваться в очереди, которые тянутся даже на улицу.

На сайте Единого расчетно-кассового центра Нижегородской области появилось сообщение о том, что один из пунктов приема платежей ЕРКЦ ФЛ (Магазин «Сити») временно не работает. Он находится на улице Петрищева,18/39.

Напомним, с пятницы 7 февраля в соцсетях стали появляться многочисленные сообщения об очередях, появившихся в Дзержинске и Кстове. Люди устремились в пункты приема, чтобы оплатить счета без комиссии.

Как пояснили в компании «Энергосбыт», ажиотаж также связан с переходом ЕРКЦ на новый формат работы. Если ранее оплачивать коммунальные услуги нужно было за предыдущий месяц, то теперь платить следует в текущем месяце. В компании отметили, что теперь оплата должна производиться до 10 числа. При этом начисление пени за просрочку происходит лишь после 31 числа.