2020-02-08T14:28:58+03:00
Общество

Арт-объект нижегородского художника практически уничтожен погодой

Миниатюра Ивана Серого не просуществовала и недели
Елена ЛАЗАРЕВА
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Не вандалы, так конденсат - творения Ивана Серого недолго радуют нижегородцев. Фото: vk.com/bezcenznnНе вандалы, так конденсат - творения Ивана Серого недолго радуют нижегородцев. Фото: vk.com/bezcenznn
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4 февраля нижегородский стрит-арт художник Иван Серый порадовал горожан новой миниатюрой. Инсталляция под названием «Рогатка» появилась в стене дома №5 по Холодному переулку. По словам автора, миниатюра «Рогатка» - это история о том, как рождается неравенство. Как повышенная чувствительность одной стороны вызывает ощущение превосходства у другой.

Скептики предрекали очередному творению художника недолгую жизнь. Напомним, первую миниатюру Ивана Серого «Звездочет» вандалы выломали из стены дома на улице Семашко в день ВДВ. «Звездочет» не просуществовал и месяца.

Вторая работа — трогательная миниатюра «Позвони маме» - была украдена из стены дома по улице Ильинской.

«Рогатка» пострадала не от рук вандалов, ей суждена была иная судьба — сегодня прохожие увидели, что конструкция практически испорчена появившимся внутри стеклянного «ящика» конденсатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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