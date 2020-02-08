Арт-объект нижегородского художника практически уничтожен погодой

4 февраля нижегородский стрит-арт художник Иван Серый порадовал горожан новой миниатюрой. Инсталляция под названием «Рогатка» появилась в стене дома №5 по Холодному переулку. По словам автора, миниатюра «Рогатка» - это история о том, как рождается неравенство. Как повышенная чувствительность одной стороны вызывает ощущение превосходства у другой.

Скептики предрекали очередному творению художника недолгую жизнь. Напомним, первую миниатюру Ивана Серого «Звездочет» вандалы выломали из стены дома на улице Семашко в день ВДВ. «Звездочет» не просуществовал и месяца.

Вторая работа — трогательная миниатюра «Позвони маме» - была украдена из стены дома по улице Ильинской.

«Рогатка» пострадала не от рук вандалов, ей суждена была иная судьба — сегодня прохожие увидели, что конструкция практически испорчена появившимся внутри стеклянного «ящика» конденсатом.