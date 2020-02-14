Нижегородцы создали петицию против подделки подписей ДУКами

Нижегородцев призывают подписать петицию с требованием привлечь к ответственности ДУКи за массовую подделку подписей. Коллективное письменное обращение размещено на электронной платформе Change.org.

Петиция адресована мэру Нижнего Новгорода, губернатору Нижегородской области, прокуратуре и полиции.

В частности, авторы отмечают, что с июля прошлого года в стране изменились цены на услуги ЖКХ, подорожало содержание жилья. Однако решение о повышении стоимости квартплаты должно приниматься только собственниками квартир на общем собрании.

Авторы петиции также напоминают, что принятые жильцами решения должны фиксироваться в протоколах собрания. К ним должны прилагаться бюллетени с подписями, которыми люди подтверждают свое согласие на те или иные изменения. Не является исключением и повышение цен за содержание помещений.

- Позже некоторые нижегородцы в индивидуальном порядке обратились в Госжилинспекцию за документами собрания и получили их на руки. Множество нижегородцев, проживающих по самым разным адресам, из разных районов города, обнаружили, что подписи в бюллетенях не соответствуют их подписям. Нижегородцы стали заявлять через СМИ, что их подписи подделаны, - гласит текст петиции.

Жильцы также сообщали о проблемах с подписями в полицию, прокуратуру и суды. Отмечается также, что несмотря на подтверждение ряда случаев подделки, массовость явления не признается.

- Мы требуем, чтобы подделку подписей нижегородскими ДУКами признали массовой. Мы требуем, чтобы ДУКи понесли наказание за подделку подписей, - говорится в сообщении.

Напомним, жильцы двух домов Советского района Нижнего Новгорода заявили о том, что квартплата у них была повышена в результате собраний, о которых им ничего не известно. Жители дома на Краснозвездной, 12А обнаружили в протоколах подписи умерших людей. Случаем с домом на улице Невзоровых №31/5 и вовсе занялась полиция.

Позднее в «Комсомолку» обратилась жительница дома на улице Мельникова-Печерского и сообщила, что в подъездах их дома долгое время не убирались. Позвонив в домоуправляющую компанию, нижегородка узнала, что уборка проводиться и не должна, так как жильцы якобы отказались от нее на общем собрании. Женщина сообщила, что ни ей, ни другим жильцам дома ничего не известно о проведенном мероприятии, протоколы которого получить пока не удалось.