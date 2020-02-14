Две школы и детский сад построят в Новинках

В поселке Новинки, который три месяца назад были присоединены к Нижнему Новгороду, планируется построить две новых школы и детский сад. Как сообщается на официальном портале госзакупок, электронные аукционы по поиску подрядчиков уже опубликованы.

Одна из школ будет рассчитана на полторы тысячи детей, а начальная (максимальная) стоимость контракта составляет более 750 миллионов рублей. Здание должно быть построено до конца 2021 года.

Вторая школа вместит 550 учащихся. Ее должны возвести через 14,5 месяцев после заключения контракта. Стоимость – 445,9 миллиона рублей.

Начальная стоимость контракта на строительство детского садика на 320 мест составляет 305 миллионов рублей. Дошкольное учреждение появится в Новинках уже через 13 месяцев после того, как с подрядчиком будет заключен договор.

Электронные аукционы по всем трем заказам запланированы на 21 февраля 2020 года. Заказчик - ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Деньги на проведение работ будет выделено из бюджетов, на реализацию адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022 годы.