2020-02-14T11:40:39+03:00
Общество

Оскар: женщины против мужчин

Кто поднимается на сцену «Долби» чаще?
Эльвира ОСИПОВА
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Оскар: женщины против мужчинОскар: женщины против мужчин
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На прошедшей только что церемонии вручения премии «Оскар» внимание было приковано к Натали Портман. Актриса выбрала для красной дорожки изысканное черно-золотое платье и накидку, на которой было вышито несколько женских имен. Таким образом Портман выразила свой протест против того, что в этом году многие женщины-режиссеры не были номинированы на премию.

Режиссер – мужская профессия

И это действительно так: женщины крайне редко номинируются в так называемых «основных» оскаровских категориях. А победительниц и вообще можно пересчитать по пальцам одной руки.

В этом году, кстати, женское кино в прокате было представлено разнообразно. Но в номинации «Лучший режиссер» не было ни Греты Гервиг, автора «Маленьких женщин», ни Лорин Скафарии, которая сняла фильм «Стриптизерши», ни Мариэль Хеллер, режиссера фильма «Прекрасный день по соседству», ни Лулу Ван за фильм «Прощание».

В это верится с трудом, но за всю историю «Оскара» (а в этом году премия вручалась 92 раз) главный приз за режиссуру получила всего одна женщина – Кэтрин Бигелоу за «Повелителя бури». Да и то основное внимание было приковано не к ней, а к Джеймсу Кэмерону, который проиграл своей бывшей жене, хотя на премию претендовал как автор «Аватара». Становится понятно, почему в 2018 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус» все та же Натали Портман стала возмутительницей спокойствия. Представляя режиссеров-претендентов, она сказала, что приз вручается в «чисто мужской категории», и была права.

20 лет – женщин почти нет

Но может быть, просто 2019 год выдался таким «мужским»? Онлайн-кинотеатр ivi решил посмотреть, как обстояли дела с положением женщин на «Оскаре» за последние 20 лет. Результаты вышли очень показательные.

Так, за оригинальный сценарий женщины награждались всего дважды – в 2008 году Диабло Коди получила приз за «Джуно», а в 2004 году София Коппола за сценарий к собственной картине «Трудности перевода». Как лучший композитор женщина получала «Оскар» за последние 20 лет один раз: в этом году Хильдур Ингвельдар Гуднадоуттир была отмечена за работу в фильме «Джокер». А вот как лучший оператор женщины не получали приз вообще ни разу. Вы думаете, они не занимаются этой непростой профессией? Именно женщины стояли за камерой во время съемок «Рестлера», «Вечного сияния чистого разума» и других оскаровских лауреатов.

Где правда?

Некоторые специалисты говорят, что предвзятое отношение к женщинам-кинематографистам – это миф, который придумали сами женщины. И дело вовсе не в том, что их не номинируют. Просто мужчины снимают больше фильмов. Но разве это тоже не является проявлением дискриминации?

Чтобы приблизиться к истине, выслушаем самих режиссеров. В 2017 году Агнешка Холланд, режиссер из Польши, автор фильма «Полное затмение» с Леонардо ДиКаприо, дала интервью, в котором высказалась на тему гендерного равенства. Она считает, что все началось с того, что в фильмах не было сильных женских характеров – такие сюжеты долгое время не привлекали публику. Женщинам-режиссерам до сих пор сложно найти финансирование, а фестивальные отборщики при равном качестве фильмов всегда предпочтут мужчину. Критики, пишущие рецензии на «женское» кино, и вовсе охотно переходят на личности. С режиссерами-мужчинами такое обычно не происходит.

Финансирование действительно имеет значение. Собирая не такие уж большие суммы на съемки, женщины делают преимущественно камерное кино. Таковы и «Прощание», и даже «Прекрасный день по соседству». Да, бюджет последней картины составил 25 млн долларов, но это в разы меньше, чем у «1917» Сэма Мендеса. А камерное кино номинируется на большие премии, скажем так, во вторую очередь.

Что ж, пока остается смириться с тем, что традиционными «женскими» номинациями, помимо актерских, были и остаются «художник-постановщик», «грим и прически» и «костюмы». Ну, и на красной дорожке, конечно: наряды дам обсуждают куда дольше, чем смокинги мужчин.

Хотя…

Второй год подряд актер и певец Билли Портер, известный по сериалу «Американская история ужасов» (все сезоны можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ivi) приходит на церемонию вручения «Оскаров» в шикарном платье. И становится звездой красных дорожек номер 1.

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