2020-02-08T16:02:13+03:00
Общество

В нижегородской детской поликлинике №19 завершен капитальный ремонт

Следующим этапом модернизации станет капремонт рентген-кабинета и покупка нового медицинского оборудования
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
На следующем этапе работ будет отремонтирован рентгенкабинет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.На следующем этапе работ будет отремонтирован рентгенкабинет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Изменить размер текста:

Завершен капитальный ремонт филиала городской поликлиники №19 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области. По данным источника, ремонтные работы проходили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По словам главного врача поликлиники Ольги Буровой, капитальный ремонт позволил разделить потоки здоровых и больных пациентов, оптимизировать работу всех служб. Кроме того, был создан кабинет оказания неотложной помощи, комната матери и ребенка. Все помещения адаптированы для маломобильных групп населения, дополнительно приобретен электроподъемник для инвалидных колясок.

Качественно изменились все помещения поликлиники, появилась новая мягкая мебель в коридорах, бизиборды и бизипуфы для маленьких пациентов.

В ближайшее время будет проведен капитальный ремонт рентгенкабинета, который разместится на 1 этаже. Сейчас проводится аукцион на изготовление проекта ремонта. В этом году будет обновляться и технопарк поликлиники - за счет федеральных и областных субсидий поликлиника закупит компьютерное и медицинское оборудование (лор-комбайн и автоматический рефрактометр).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
14 февраля в Нижнем Новгороде пройдет AFP | Love | Nizhny 800
Нижегородцы смогут самостоятельно «переписаться» на сайте Госуслуг
Самозанятые нижегородцы смогут получить льготные кредиты под 8,5%
В Нижегородской области в 2019 году зафиксирован рост объемов производства продуктов
5 первичных сердечно-сосудистых центров будут переоснащены в 2020 году
Экспорт Нижегородской области увеличился на 74% за три года
Следственный комитет Нижегородской области проводит проверку «сырых» квартир для сирот
Знаменитые футболисты исполнили желание ребенка из Нижегородской области
Сегодня в Нижегородской области ожидается рекордно низкая для этой зимы температура
Скандального нижегородского блоггера отправили под домашний арест
В Нижегородской области будут судить виновных в отравлении угарным газом
Депутаты нижегородской думы ознакомились с новой схемой избирательных округов
Инспекторы ГЖИ нашли 35 нарушений в содержании кровель в Нижегородской области
Нижегородский адвокат прямо во время оперативного эксперимента взялся передать судьям взятку в 1,5 миллиона рублей
Нижегородцы массово скупают медицинские маски
Еще один павильон сносят на Нижегородской ярмарке
Глеб Никитин поздравил нижегородку с получением Президентской премии
Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании президиума Госсовета
Прямой рейс до Симферополя запустят из нижегородского аэропорта в начале лета
Суд продлил срок ареста подозреваемому в смертельном ДТП на улице Горького
Три человека погибли в жутком ДТП с иномаркой и эвакуатором в Нижегородской области
Уголовное дело по факту гибели троих человек от отравления угарным газом в Павлове передано в суд
Бурая медведица родила тройню в нижегородском зоопарке