В нижегородской детской поликлинике №19 завершен капитальный ремонт

Завершен капитальный ремонт филиала городской поликлиники №19 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области. По данным источника, ремонтные работы проходили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По словам главного врача поликлиники Ольги Буровой, капитальный ремонт позволил разделить потоки здоровых и больных пациентов, оптимизировать работу всех служб. Кроме того, был создан кабинет оказания неотложной помощи, комната матери и ребенка. Все помещения адаптированы для маломобильных групп населения, дополнительно приобретен электроподъемник для инвалидных колясок.

Качественно изменились все помещения поликлиники, появилась новая мягкая мебель в коридорах, бизиборды и бизипуфы для маленьких пациентов.

В ближайшее время будет проведен капитальный ремонт рентгенкабинета, который разместится на 1 этаже. Сейчас проводится аукцион на изготовление проекта ремонта. В этом году будет обновляться и технопарк поликлиники - за счет федеральных и областных субсидий поликлиника закупит компьютерное и медицинское оборудование (лор-комбайн и автоматический рефрактометр).