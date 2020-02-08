2020-02-08T13:09:44+03:00
Общество

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Обстоятельства трагедии выясняются
Елена ЛАЗАРЕВА
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ДТП случилось на пустой дороге глубокой ночью. Фото: ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской областиДТП случилось на пустой дороге глубокой ночью. Фото: ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области
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По информации ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области, 8 февраля на улице Ленина в селе Кузятово Ардатовского района произошла автомобильная авария, унесшая три человеческих жизни.

По предварительной информации, около двух часов ночи мужчина, управляя автомобилей отечественного производства, не справился с управлением и врезался в дерево. 33-летний водитель и два его пассажира 1996 и 1977 годов рождения погибли.

Еще один пассажир - мужчина 1995 года рождения - остался жив и был доставлен в медучреждение.

Как сообщает источник, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, несколько дней назад в Ардатовском районе пьяный мужчина расстрелял из травмата своего 25-летнего сына. Подробности трагедии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что СУ СК по Нижегородской области проводит проверку по факту предоставления ардатовским детям-сиротам некачественно построенного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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