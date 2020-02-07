Жители Кстово и Дзержинска выстроились в огромные очереди, чтобы оплатить квитанции ЕРКЦ

Жители Кстово и Дзержинска отстаивают огромные очереди в «Едином рассчетно-кассовом центре», чтобы оплатить квитанции без комиссии. Сообщение об этом появилось в одной из соцсетей.

Тема вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Некоторые отмечают, что никакая комиссия не стоит того, чтобы тратить столько времени на ожидание в очереди.

- Из-за 20 рублей стоять там полдня? Зачем это нужно, - спрашивает Светлана Орлова.

- Пройдет ни один десяток лет, прежде чем люди начнут оплачивать коммуналку через интернет, - пишет Марат Семьянов.

- Граждане! Вы забываете о категории людей кому за 70, они даже многие СМС писать не умеют, в телефонах даже кнопочных разобраться не могут, а вы говорите о сбербанк онлайн. И заметьте они тоже не любят стоять в очередях, а многим даже и не легко это делать, но они по-другому не умеют платить, - комментирует Зося Иванова.

Жители Кстово выстроились в огромные очереди, чтобы оплатить квитанции ЕРКЦ. ФОТО: Кстати

В ТЦ «Меркурий» города Дзержинска также выстроилась длинная очередь. Как сообщается в группе «Типичный Дзержинск» люди пришли оплачивать счета за ЖКУ. Очередь заняла весь первый этаж городского рынка.

- Просто там без комиссии за ЖКХ принимают, люди не хотят платить ее. Если ничего не изменится, то все месяца так будет. В городе по пальцам одной руки таких пунктов приема платежей, - написала Анна Алексеева.

- Все для людей, задержали квитанции и создались очереди, чтобы оплатить до 10-го, - пишет Роман Дзержинский.

Как пояснили в пресс-службе компании «Энергосбыт», ажиотаж вызван переходом компании на новый формат работы с квитанциями. Если раньше люди оплачивали коммунальные услуги за предыдущий месяц, то теперь счета стали выставляться в текущем месяце, за текущий месяц.

- Да, с января начисляются комиссии по квитанциям ЕРКЦ платежными агентами. Комиссию, процент назначают сами банки. Со своей стороны, мы расширяем сервис, чтобы люди могли оплачивать квитанции без комиссии. Это можно сделать в офисе нашей компании, при помощи онлайн – сервисов ЕРКЦ, в личном кабинете, либо при помощи услуги оплата онлайн, - пояснили в компании, - мы обращали внимание жителей неоднократно на то, что нужно оплачивать теперь до 10 числа. При этом мы много раз разъясняли, что начисление пени за просрочку платежа происходит только после 31 числа. Поэтому, мы не говорим, что нужно успеть заплатить именно до 10 числа.

В пресс-службе «Энергосбыта» также сообщили, что многие люди, пришедшие в офис, просто хотят получить личную консультацию касательно новых правил оплаты. По этой причине субботу решили сделать рабочим днем.